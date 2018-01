Niger : Installation officielle du Comité d’élaboration du Document de Politique Extérieure

09 Janvier 2018

Niamey, Niger, 9 janvier (Infosplusgabon) - Les autorités nigériennes ont installé, lundi, un Comité chargé de l’élaboration d’un Document de Politique Extérieure (DPE) en vue de renforcer sa diplomatie.

En installant ce comité, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou a déclaré que la conduite de la diplomatie nigérienne «s’inspire d’une politique construite autour de principes cohérents et de moyens appropriés qui lui permettent d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés».

C’est pour approfondir cette démarche que le gouvernement «a décidé de donner encore plus de contenu et de visibilité à sa politique extérieure en se dotant d’un document approprié», a-t-il ajouté.

«La diplomatie de notre pays s’ouvre de plus en plus et devient active ; notre carte diplomatique s’est enrichie de nouveaux Etats qui étaient hors de nos cadres habituellement de coopération», a fait observer le ministre des Affaires étrangères.

Dans cette même dynamique, le chef de la diplomatie nigérienne a dit qu'il importe nécessairement de doter le Niger d’un document «qui met en forme sa politique extérieure, qui prendra soin d’indiquer ses sources d’inspiration, ses ambitions, ses moyens, ainsi que les stratégies envisagées pour donner à cette politique plus d’efficacité et de visibilité».

Aux membres du Comité, Ibrahim Yacoubou a émis le souhait que leurs travaux «aboutissent rapidement à des résultats probants qui permettraient à notre pays d’asseoir davantage et de façon durable, les bases d’une diplomatie solide au service de la paix et du développement.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon