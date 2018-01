Mauritanie : Consternation et tristesse du président mauritanien après l'attaque de Niaguiss

09 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a exprimé une «profonde consternation» et «une grande tristesse» à travers un message de condoléances adressé au président du Sénégal, Macky Sall, suite au massacré de 13 civils par une bande armée, dans la région de Ziguinchor, samedi dernier.

Dans son message rendu public, lundi, le chef de l’Etat mauritanien écrit : «nous avons appris avec consternation et tristesse, la nouvelle de l’attaque armée survenue, le samedi 06 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguiss, département de Ziguinchor, et qui a fait plusieurs morts et blessés".

En cette douloureuse occasion, "je vous exprime, et à travers vous, au peuple et gouvernement sénégalais frère, ainsi qu’aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre entière solidarité».

Cette attaque a été attribuée à une aile du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), qui, à son tour, pointe du doigt des coupeurs de bois.

Les forces armées et de sécurité du Sénégal, rappelle-t-on, ont engagé une vaste traque pour retrouver les présumés auteurs.

