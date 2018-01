Un mort et des blessés dans des manifestations contre la hausse des prix en Tunisie

09 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 9 janvier (Infosplusgabon) - Des manifestations pour protester contre la hausse des prix qui a suivi l'adoption de la loi de finances 2018 et pour exiger le développement des régions marginalisées ont dégénéré lundi soir en affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, faisant un mort en Tunisie.

Des manifestants ont attaqué des sièges de la sécurité, des succursales de banques dans plusieurs gouvernorats et, notamment, la préfecture de Tebourba, à 29 km à l'ouest de Tunis, en mettant le feu aux meubles des bureaux.

Un homme âgé de 43 ans a ainsi trouvé la mort et trois agents de sécurité ont été blessés.

Plusieurs villes du pays dont Tunis, Gafsa, Kasserine ou encore Sidi Bouzid ont été touchées par les mouvements de protestation.

La banlieue de Tunis, ''Tadamoun'', a enregistré des manifestations nocturnes auxquelles ont pris part des centaines de jeunes qui ont brûlé des pneus et des poubelles, poussant les hommes de sécurité à utiliser des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Selon le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Khalifa Chebani, les manifestations survenues dans la nuit de lundi à mardi ont été marquées par l'assaut donné contre le commissariat de police à ''Batan'', à l'ouest de Tunis, par des jeunes qui ont mis le feu aux bureaux.

Le commissariat de ''Qotar'', du gouvernorat de Gafsa (sud), a aussi été pris d'assaut et les documents et équipements qui s'y trouvaient brûlés, alors que deux voitures et des motos ont été volées au garage de la mairie de la même ville, a-t-il ajouté.

Toujours selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le garage de la mairie de Kasserine a aussi été attaqué et 34 motos ont été dérobées, alors que des auxiliaires de sécurité ont été caillassés, blessant un agent et le directeur régional de la sécurité nationale.

La ville de Kairouan (centre) a, de son côté, été touchée par les manifestations auxquelles ont pris part les populations de la ville de ''Oueslatiya'' qui ont fermé la route reliant les régions de Kairouan et ''Ouesliana'', brûlant des pneus devant le commissariat de ''Bouhaja''.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé mardi matin que 44 personnes ont été arrêtées à Tunis, à Gafsa et Kasserine lors des affrontements enregistrés dans ces régions.

L'avocat et défenseur des droits de l'homme, Yassine Azzara, a annoncé lundi la création d'un collectif de 50 avocats pour défendre les activistes du mouvement social, alors que des organisations de la société civile ont appelé à des manifestations de protestation ce mardi devant le Théâtre municipal de Tunis, en soutien aux mouvements sociaux qui rejettent les politique d’appauvrissement et la violence exercée contre les protestataires.

Des jeunes activistes ont lancé une campagne connue sous le nom ''Fech Nestannew'' (qu'est-ce qu'on attend ?) qui dénonce la hausse des prix, consécutive à une nouvelle loi de finances qui augmente les taxes sur certains produits.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon