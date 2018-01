Le PIB de l'Île Maurice devrait augmenter de 4 pour cent en 2018

09 Janvier 2018

Port-Louis, Maurice, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le Produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter à 4 pour cent en 2018 en Île Maurice contre 3,7 pour cent, selon la Direction des statistiques, dans son dernier bulletin.

Statistics Mauritius fonde ses prévisions pour 2018 sur les éléments l'agriculture, la foresterie et la pêche qui augmenteront de 2 pc sur la base d'une production de sucre d'environ 350.000 tonnes identiques à celles de 2017 et sur une augmentation attendue de 2,5 pc pour les activités agricoles non liées à la canne à sucre.

Selon ces prévisions, la manufacture devrait croître d'environ 1,3 pc, contre 1,2 pc en 2017, la construction de 9,5 pc contre 7,5 pc en 2017, les activités d'hébergement et de restauration progressent de 3,8 pc avec des arrivées de touristes estimées à environ 1.425.000 contre 1.360.000 en 2017, et les activités financières et d'assurance devraient croître de 5, 5 pc, comme en 2017.

En ce qui concerne l'investissement, il a indiqué que celui du secteur privé augmenterait de 7,9 pc en termes nominaux pour atteindre 60.2 milliards de roupies en 2017 contre 55.8 milliards de roupies en 2016.

En termes réels, cela représente une nouvelle croissance de 6, 2 pc contre 6,1 pc en 2016. Alors que les investissements du secteur public sont estimés à 19.8 milliards de roupies en 2017, soit une augmentation nominale de 3,1 pc par rapport aux 19.2 milliards de roupies en 2016.

Après suppression de l'effet prix, les investissements du secteur public augmenteraient de 1,4 pc contre une baisse 2,8 pc en 2016.

Statistics Mauritius a également indiqué que les importations de biens et de services devraient atteindre 247.5 milliards de roupies en 2017 contre 234 milliards de roupies en 2016, soit une augmentation nominale de 5,7 pc.

En termes réels, une croissance de 1,4 pc est attendue après une baisse de 0,2 pc en 2016. Alors que les exportations de biens et services augmenteraient de 1,8 pc à 196.7 milliards de roupies en 2017 contre 193.2 milliards de roupies en 2016. En termes réels, cela représente une croissance de 0,1 pc.

Ainsi, les exportations nettes de biens et services se traduiraient par un déficit de 50.8 milliards de roupies en 2017 contre 40.9 milliards de roupies en 2016. Cela représente 11 pc du PIB aux prix du marché en 2017, plus élevé que le chiffre de 9,4 pc en 2016. En excluant les avions et les navires, le déficit serait de 10,7 pc en 2017 contre 9,1 pc en 2016.

