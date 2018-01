Tunisie : Quatrième congrès de l'Union des éditeurs arabes, les 9 et 10 janvier à Tunis

08 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 8 janvier (Infosplusgabon) - La Tunisie accueille, les 9 et 10 janvier, le quatrième congrès de l'Union des éditeurs arabes, le plus grand regroupement des éditeurs arabes et des entreprises concernées par l'industrie de l'édition et du livre dans le monde arabe et en occident.

Placé sous le thème ''les livres et l'édition dans le monde arabe : réalité et perspectives'', le congrès sera suivi, le 11 janvier, de la conférence des ministres chargés des Affaires culturelles des pays arabes sur ''le rôle des écrivains et l'édition dans le développement de la culture arabe''.

Cette réunion des ministres aura lieu en présence des éditeurs qui présenteront, à leur tour, des propositions destinées à améliorer et à développer des projets de transfert de connaissance tout en expliquant les obstacles auxquels ils font face dans l'industrie du livre dans le monde arabe.

Plusieurs organisations prendront part à la conférence dont la Ligue des Etats arabes, l'Organisation arabe pour l'Education, la Culture et les Sciences, l'Union internationale des éditeurs, les Unions des éditeurs dans les pays arabes, etc.

Les trois premières sessions du congrès des éditeurs arabes se sont tenues à Ryadh (Arabie saoudite) au mois d’octobre 2009, à Alexandrie (Egypte) en mars 2013 et à Sharjah, aux Emirats arabes unis en novembre 2015.

