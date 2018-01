Don de véhicules et de matériels bureautiques de l'UE au Mali

08 Janvier 2018

Bamako, Mali, 8 janvier (Infosplusgabon) - L'Union européenne (UE) a fait don, dimanche, de véhicules et de matériels bureautiques d’un coût d'environ de 160 millions de FCFA, au Mali dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’appui à la réconciliation nationale et à la résolution des conflits, a-t-on appris de bonne source.

Ce don remis au ministre malien de la Réconciliation nationale, Mohamed El Moctar, par le chef de la coopération de l'UE au Mali, Géza Strammer, comprend un véhicule 4x4 tout terrain station wagon, sept autres véhicules 4x4 tout terrain double cabine, huit photocopieurs, huit ordinateurs de bureau, 32 ordinateurs portables, huit onduleurs d’ordinateurs, une rallonge-multiprise ,huit stabilisateurs de tension électrique, huit vidéos projecteurs, huit disques durs et huit écrans de projection.

Selon la même source, ces véhicules et matériels bureautiques seront affectés dans des missions engagées dans le cadre du processus pour la paix et la stabilité, la cohésion sociale entre les différentes communautés au Mali.

Le Mali traverse depuis 2012 une crise sécuritaire marquée par des attaques perpétrées par des djihadistes et des groupes armés, notamment ,au nord et au centre du pays, et exacerbée, ces derniers temps, par des conflits entre communautés (fonciers ou politiques), rappelle-t-on.

