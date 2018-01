Le Soudan conteste son inclusion par Washington dans la liste des pays qui violent les libertés religieuses

08 Janvier 2018

Khartoum, Soudan, 8 janvier (Infosplusgabon) - Le Soudan a exprimé son regret, suite à la déclaration des Etats-Unis l'incluant dans la liste des pays "particulièrement préoccupants" en matière de libertés religieuses.

Dans un communiqué publié ce lundi par l'Agence soudanaise de presse (SUNA), le ministère des Affaires étrangères réfute l'accusation du Département d'Etat américain selon laquelle, le gouvernement soudanais violait les libertés religieuses.

Pour mettre à mal les déclarations de Washington, le ministère cite les témoignages de personnalités internationales, dont l'Archevêque de Canterbury, et des figures religieuses issues de l'Union européenne, des Etats-Unis et d'Ethiopie, qui ont visité le Soudan et témoigné que les droits et rituels religieux étaient respectés dans le pays.

Le ministère demande au Département d'Etat américain de reconsidérer son annonce et de traiter équitablement le Soudan qui, rappelle-t-il, a accueilli des millions de réfugiés sans s'interroger sur leur foi et sans les empêcher de pratiquer leurs rites religieux.

Il cite aussi l'existence au Soudan de 844 églises qui gèrent 319 institutions éducatives et 173 centres culturels et centres de santé.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères se dit prêt à discuter de cette question avec son homologue américain afin de clarifier la position du Soudan concernant les libertés religieuses.

