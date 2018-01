South African Airways annule ses vols à destination de New York

08 Janvier 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 8 janvier (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne sud-africaine, South African Airways (SAA), a annulé ses vols entre Johannesbourg et New York après que l'aéroport JFK a été partiellement paralysé par les intempéries.

De plus, une importante fuite d'eau a inondé la zone de retrait des bagages, aggravant ainsi les problèmes causés par le froid.

La compagnie aérienne a ainsi annulé ses vols de samedi et dimanche après que l'aéroport a été contraint de fermer partiellement jeudi. Les vols à l'arrivée ont été détournés vers d'autres aéroports.

SAA a accueilli un seul vol, le SA9204, en provenance de New York à destination de Johannesbourg vendredi, et fait partir le SA203, de Johannesbourg vers New York, le même jour.

"Nous nous excusons auprès de notre clientèle pour le désagrément causé par ces annulations liées aux effets de la tempête de neige sur la Côte Est. La SAA fait tout son possible pour minimiser l'impact de ce désagrément résultant de ces annulations", a déclaré Tlali TIali, porte-parole de la compagnie.

