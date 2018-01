Deux ministres africains saluent à Tripoli la gestion de l'immigration clandestine par la Libye

07 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 7 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre des Affaires étrangères nigérian, Geoffrey Onyeama, et le ministre délégué en charge des Congolais de l'Etranger, Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo, ont renouvelé "leurs remerciements et leurs considérations à la Libye, gouvernement et peuple pour l'hospitalité et l'accueil tout au long de leur séjour en Libye pour visiter les centres d'abris où sont hébergés leurs ressortissants à Tripoli et les bonnes conditions dans lesquelles se trouvent ces centres".

MM. Onyeama et Kasongo ont souligné que les facilitations et la pleine transparence des autorités libyennes leur ont permis de s'enquérir des conditions de leurs ressortissants et de commencer leurs procédures de retour.

Cette assertion est intervenue au cours d'une conférence de presse tenue samedi à Tripoli en présence du vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques Lotfi al-Maghribi et un certain nombre de responsables du ministère et les membres des délégations accompagnant les ministres nigérian et congolais.

Le ministre congolais Emmanuel Kasongo a indiqué que "la Libye a fait preuve dans la lutte contre l'immigration clandestine d'une forte volonté et une excellente coopération ainsi que de la transparence au sujet des informations qui nous ont été présentées sur les immigrants et leur présence dans plusieurs centres d'hébergement.

Il a ajouté qu'il est bien conscient de ce à quoi faire face à la Libye à ce stade, avec l'afflux de ce grand nombre et nous sommes solidaires avec ce pays dans la lutte contre les gangs de trafiquants des êtres humains qui œuvrent à amasser l'argent au détriment des souffrances des autres".

Il a appelé la Libye à inviter les médias internationaux à découvrir ce qui se passe dans les centres d'accueil pour s'assurer, comme nous l'avons confirmé, que ce qui a été rapporté est totalement faux sur les allégations de mauvais traitement des Africains en Libye car le Congo a vécu des conditions similaires à la Libye.

"J'ai visité plus d'un centre de refuge pour migrants à Tripoli pour évaluer la situation générale des présents à l'intérieur et je suis surpris que les informations que nous avons reçu à Kinshasa étaient complètement fausses et n'ont pu être vérifiés", a-t-il souligné.

Le ministre congolais a affirmé que la Libye surmontera la phase qu'elle traverse actuellement avec le soutien des frères africains, assurant que c'est un message que nous envoyons depuis Tripoli au monde.

Le ministre a révélé que dans les deux prochains jours commencera l'opération de retour volontaire des Congolais qui se trouvent dans les refuges, bien qu'ils soient peu nombreux par rapport aux ressortissants des autres pays africains.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, M. Onyeama, a remercié la Libye et les autorités responsables dans les ministères et les institutions de l'assistance à la délégation nigériane à se tenir directement informée sur les conditions de Nigérians qui sont dans les centres d'évacuation à Tripoli, ajoutant que toutes les moyens sont mis à leur disposition pendant toute la durée de la visite.

Il a dit qu'il a rencontré le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et les ministres des Affaires étrangères et de la Justice ainsi que les responsables des abris qui ont fait preuve de coopérer pleinement avec la délégation de volonté de faciliter le retour des milliers de Nigérians volontairement dans leur pays.

Le chef de la diplomatie du Nigeria a indiqué qu'il a rencontré des ressortissants de son pays et a dialogué avec eux longtemps, soulignant que le Nigeria ouvre de vastes domaines de coopération avec la Libye pour lutter contre l'immigration clandestine et de ses conséquences et la lutte contre les éléments criminels qui financent les vagues de migration.

Il a souligné que les avions commenceront à ramener les migrants dans leur pays immédiatement via des vols réguliers en provenance des aéroports libyens.

M. Onyeama a indiqué que le Nigeria commencera une préparation pour ces jeunes rapatriés et essayera de les intégrer dans la société.

