Libye : Hausse de 3 milliards de dollars d'allocations pour les exportations libyennes en 2017

07 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 7 janvier (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Libye (BCL) à Tripoli a annoncé une hausse de 3 milliards de dollars des allocations budgétaires consacrées aux exportations, atteignant 15 milliards de dollars en 2017, contre 12 milliards de dollars en 2016 tandis que les revenus pétroliers ont totalisé 14 milliards de dollars au cours de la même période.

Par rapport aux revenus en devises étrangères et leur utilisation au cours de l'année 2017, la Banque centrale a indiqué, dans un communiqué publié, jeudi, que "les dépenses pour couvrir les crédits documentaires et de recouvrement, les virements des études et des soins à titre privé dans les banques commerciales se sont élevées à 6,6 milliards de dollars".

Ces statistiques interviennent quelques jours après une lettre envoyée par le Bureau de contrôle à Tripoli au Conseil présidentiel, à la Banque centrale et au ministre de l'Economie, dans laquelle il déclare l'existence "d'ingérence des hommes d'affaires et d'autres dans le budget des importations et des décisions pour servir leurs intérêts".

La Banque centrale a, dans une déclaration, en juillet, prévu des effets positifs de l'amélioration des revenus pétroliers sur l'économie nationale en augmentant les revenus publics, en réduisant le déficit budgétaire et en soutenant la valeur du dinar libyen.

