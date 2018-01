Burundi : Des stades de provinces retenus pour un tournoi du CECAFA

07 Janvier 2018

Bujumbura, Burundi, 7 janvier (Infosplusgabon) - Les stades de Ngozi (nord, 6.000 places), Gitega (centre, 16.000) et Muyinga (nord-est, 4.200) ont été retenus pour abriter le tournoi des jeunes de moins de 17 ans, du 1er au 15 avril prochain, a-t-on appris, samedi, au terme de la visite au Burundi du Secrétaire général du «Council for East and Central Africa Football Associations (CECAFA, Confédération d'Afrique centrale et de l'Est), Nicolas Musonye.

La visite fait suite à la décision prise en décembre dernier, à Khartoum, la capitale soudanaise, par le comité exécutif de la CECAFA, de confier l’organisation de la prochaine compétition des moins de 17 ans, au Burundi.

Le secrétaire général du CECAFA a inspecté les trois stades qui répondent finalement aux «normes et standards» exigés par la FIFA.

D’autres infrastructures d’accueil dans les trois provinces burundaises, notamment les hôtels, répondent également aux normes exigées pour accueillir une compétition régionale, selon la même source.

La compétition des moins de 17 ans devrait opposer les jeunes du Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, de Zanzibar, de la Somalie, de Djibouti, de l’Erythrée, de l’Ethiopie, du Soudan et du Soudan du Sud.

Pour le Burundi, il s’agira d’une première dans un pays où les compétions de niveau régional s’organisaient invariablement au «Stade Prince Louis Rwagasore» de Bujumbura, le seul jusque-là agrée par la Fédération internationale de Football association (FIFA), dans la capitale burundaise.

Le plus grand stade du pays (22.000 places), en pelouse synthétique, avait accueilli un précédent tournoi de la CECAFA des moins de 17 ans, en 2007.

Des retombées à la fois sportives, politiques et économiques sont attendues de l’évènement qui va se dérouler dans un pays, isolé par une grave crise autour des élections controversées et émaillées de violences de 2015, de l’avis des analystes à Bujumbura.

Le gouvernement burundais a encore bataillé dur pour abriter la prochaine rencontre au sommet du Marché commun des Etats d’Afrique australe et orientale (COMESA), maintes fois déprogrammée, l'année dernière, et qui aura finalement lieu au même mois d’avril prochain, aux dernières tractations.

On rappelle que les tournois majeurs de la Confédération d'Afrique centrale et de l'Est restent le «CECAFA Challenge Cup», ouvert aux équipes nationales et le «CECAFA-Kagame Club», d’une dotation de 60.000 dollars américains au club vainqueur.

La CECAFA-Kagame club porte le nom de l'actuel chef de l’Etat rwandais, Paul Kagamé qui sponsorise l’évènement sportif régional.

Le Burundi s’était hissé à la quatrième place lors de la dernière édition 2017 de la CECAFA Challenge club de Nairobi, au Kenya.

Le public sportif s’attend, de son côté, à ce que l’organisation de la compétition régionale des moins de 17 ans donne une impulsion nouvelle à ce sport-roi au Burundi, mal classé au palmarès mondial de la FIFA (entre la 150ème et la 170ème place, bon an, mal an).

