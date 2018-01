Libye: les salaires et les subventions ont représenté 82% des dépenses publiques de 2017

05 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 5 janvier (Infosplusgabon) - Les allocations financières totales consacrées aux salaires et la subvention des produits de consommations dans le budget de 2017, se sont élevées à 26,3 milliards de dinars (environ 20 millions de dollars), soit 82% des dépenses publiques totales de l'Etat, ont révélé des statistiques officielles publiées par la Banque centrale de Libye (Cbl).

Selon un communiqué officiel publié par la Banque centrale de Libye à Tripoli jeudi sur les revenus en 2017, la masse salariale s’est élevée à 20,3 milliards de dinars, alors que 6 milliards de dinars représentent l’enveloppe consacrée aux subventions par rapport à 32,7 milliards de dollars représentant les dépenses publiques.

Mais les statistiques de la Banque centrale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre indiquent que les dépenses de développement n'ont représenté que de 1,9 million de dinars, rappelle-t-on.

"Ces données n'incluent pas les dépenses cumulées totales financées par la Banque centrale à Beidha (est), qui s'élèvent à 22 milliards de dollars", selon un communiqué de la Banque centrale de Tripoli.

On rappelle qu’il existe deux banques centrales de Libye, l’une à Tripoli et l’autre à Beidha (est). Une situation qui a provoqué une grave crise économique ponctuée par la baisse du taux de change du dinar et le manque de liquidité dans les banques.

Le déficit budgétaire a diminué de 48% l'an dernier, selon la Banque centrale, enregistrant 10,6 milliards de dinars en 2017, contre 20,3 milliards de dinars en 2016.

