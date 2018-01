Le président congolais pour l'organisation d'un Sommet mondial sur le terrorisme

05 Janvier 2018

Brazzaville, Congo, 5 janvier (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, a plaidé, jeudi, à Brazzaville, pour l’organisation d’un Sommet mondial sur le terrorisme, lors de la cérémonie d’échange de vœux du Nouvel an avec le Corps diplomatique accrédité dans son pays.

"Nous avons pris conscience qu’il nous faut impérativement nous donner des moyens adaptés et mutualiser nos efforts, face au terrorisme. La nécessité d’engager une concertation internationale s’impose. C’est dans cet esprit qu’il convient d’envisager, avec les Nations unies et d’autres partenaires, l’organisation d’un Sommet mondial sur le terrorisme, afin d’examiner les contours de cette nébuleuse et proposer des réponses appropriées", a notamment lancé le président congolais.

"Face à la riposte implacable menée pour son démantèlement en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, toutes les données tendent à montrer que le terrorisme a jeté son dévolu sur l’Afrique, qui en devient la cible la plus visée", a noté M.Sassou Nguess.

"Le terrorisme recherche à présent des refuges plus sûrs. Il exploite nos faiblesses structurelles, notamment, la précarité des masses importantes de jeunes désœuvrés", a-t-il ajouté, précisant que "sur cette question, le Congo observe un principe de notre sagesse ancestrale, selon lequel, l’incendie ne ravage pas que la case du voisin. Ce sont les mêmes flammes qui peuvent aussi consumer et calciner la vôtre".

Selon lui, "le monde est menacé par un fléau qui, après son implantation dans d’autres continents, étend désormais ses tentacules en Afrique, renforçant ainsi sa dimension planétaire et on ne peut ignorer les alertes et les actes terroristes survenus, cette année, dans nos différents pays".

"Le terrorisme n’a guère de frontière. Bien qu’encore vulnérables, nos Etats ne sauraient devenir le terreau passif ou la base arrière attitrée du terrorisme", a-t-il conclu.

