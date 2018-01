Un ministre gambien demande au président gambien de faire un mandat de trois ans comme convenu

04 Janvier 2018





Banjul, Gambie, 4 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre gambien de l'Agriculture, Omar Jallow, demande au Président Adama Barrow de quitter le pouvoir au bout de trois ans, au motif que le président a été élu par la coalition de l'opposition pour diriger un gouvernement de transition pour une durée de trois ans.

M. Jallow a fait cette déclaration à l'occasion d'une interview exclusive accordée ce jeudi à Banjul.

Les partis d'opposition du pays, y compris, le Parti démocratique uni (Udp) du Président Adama Barrow, avaient formé un front uni et battu le Président Yaya Jammeh lors des élections générales de décembre 2016.

Ils avaient précédemment convenu d'un accord qui stipulait que leur candidat devait présider un gouvernement de transition pour trois ans.

Toutefois les opinions ont depuis lors changé par rapport à cet accord, suscitant des doutes quant à son respect.

L'année dernière, le Présient Barrow a déclaré à un journaliste que son départ du pouvoir à l'issue des trois années dépendra des Gambiens.

Ousainou Darbo, le président de l'Udp, est également cité déclarant que M. Barrow doit faire un mandat de cinq ans comme stipulé dans la Constitution.

Mais M. Jallow du People’s Progressive Party (Ppp) estime que "Pour moi, nous avons fait campagne pour trois ans et nous nous sommes jamais réunis en tant que coalition pour discuter du fait de repousser le mandat à cinq ans. J'ai fait campagne avec le Président Barrow et nous avons fait campagne pour un mandat de trois ans et le peuple a voté pour ce mandat".

Pour M. Jallow, si la Constitution constitue le problème, il doit être modifié.

"Je conseille fortement que nous n'élargissions pas le mandat et pour ceux qui parlent de constitutionnalité, la Constitution n'est pas gravée dans le marbre. Il y a une solution", constate ce dernier.

M. Jallow est ainsi le deuxième partenaire dans cette coalition après Halifa Salah à conseiller au Président Barrow de respecter l'accord concernant le mandat de trois ans.

Selon le leader du Ppp, l'administration dirigée par M. Barrow a fait de grandes réalisations durant sa première année. "On peut maintenant voir que la dignité du peuple est protégée; l'économie se développe et on a vu le secteur de l'énergie se stabiliser".

Toutefois, il réfute les allégations selon lesquelles, la coalition est "en désordre", assurant qu'ils restent toujours "très engagés et concentrés en tant que gouvernement".

"L'engagement est là et même au parlement, on peut voir les changements. Ils ne suivent pas aveuglément les lignes du parti et je pense que ça continuera", se réjouit M. Jallow.

Il affirme que quiconque défend des politiques partisanes au sein des partenaires de la coalition trahit le peuple gambien.

"Nous devons malheureusement apprendre qu'aucun gouvernement dans le monde ne peut résoudre tous les problèmes. Si c'était le cas, alors aucun gouvernement n'aurait changé dans le monde développé", conclut M. Jallow.

