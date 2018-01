Visite de travail du secrétaire général de la Cecafa au Burundi

04 Janvier 2018

Bujumbura, Burundi, 4 janvier (Infosplusgabon) - Le secrétaire général du « Council for East and Central Africa Football Associations (Cecafa, Confédération d'Afrique centrale et de l'Est), Nicolas Musonye, est en visite de travail depuis mercredi au Burundi pour s’enquérir de l’état des préparatifs locaux du tournoi des moins de 17 ans (U17), prévu début avril, a-t-on appris, jeudi, de sources sportives à Bujumbura.

Les pays affiliés au Cefaca sont le Burundi, l’Ouganda, la Tanzanie, le Zanzibar, la Zambie, le Kenya, le Soudan, le Zimbabwe, l’Ethiopie, la Somalie, le Malawi et le Rwanda.

C’est en décembre dernier, à Khartoum, la capitale soudanaise, que le comité exécutif du Cefaca avait désigné le Burundi comme pays hôte de la prochaine compétition des moins de 17 ans.

Le secrétaire général du Cefaca devrait confirmer cette décision à la clôture de sa visite de travail par une conférence de presse, prévue samedi, selon un communiqué de la Fédération de football du Burundi (Ffb).

Le Burundi avait eu l’occasion d’organiser et de gagner le tournoi des moins de 17 ans, pour la première fois, en 2007, au stage Prince Louis Rwagasore de Bujumbura.

Des stades de l’intérieur du pays sont, cette fois, en compétition, pour organiser le prochain tournoi des jeunes footballeurs de moins de 17 ans.

Les trois stades présélectionnés à Ngozi et Muyinga, nord du Burundi, et Gitega, centre, sont à l’agenda de la visite d’inspection du secrétaire général du Cefaca, d’après le même communiqué de la Ffb.

Le plus grand de ces stades, tous en pelouses synthétiques, est celui de Gitega, crédité d’une capacité d’accueil de 16.000 places, suivi de celui de Ngozi (6.000 places) et de Muinga (4.200 places).

Le stade « Prince Louis Rwagasore » de Bujumbura, la capitale du Burundi, est de loin le plus grand du pays, avec une capacité d’accueil de 22.000 places, également sur une pelouse synthétique.

D’autres tournois-phare d’Afrique centrale et d'Afrique de l'Est auxquels le Burundi est habitué sont le «Cefaca Challenge Cup », ouvert aux équipes nationales, et le « Cefaca-Kagame Club », d’une dotation de 60.000 dollars américains au club vainqueur.

Le Cefaca-Kagame club porte le nom du chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame, et sponsor de l’évènement sportif régional, rappelle-t-on.

A la dernière édition 2017 du Cefaca Challenge club de Nairobi, au Kenya, le Burundi avait pris la quatrième place du classement général, en s’inclinant face à l’Ouganda, sur un score de deux buts à un (2-1).

Au classement mondial de la Fédération internationale de football association (Fifa), le Burundi oscille généralement entre la 150ème et la 170ème place.

