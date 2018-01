HRW considère la décision de l'Ethiopie de libérer les prisonniers politiques comme "un pas important" mais....

04 Janvier 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 4 janvier (Infosplusgabon) - L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch (HRW), a estimé que l'annonce de la coalition au pouvoir en Ethiopie de libérer les prisonniers politiques et de fermer le tristement célèbre centre de détention de Maekelawi, dans la capitale, Addis-Abeba, serait un pas important vers la fin d'une répression politique de longue date et des violations des droits de l'homme dans ce pays.

Dans un communiqué publié jeudi, HRW estime qu'il reste néanmoins de nombreuses questions concernant les délais d'application de cette mesure, le fait de savoir qui pouvait être considéré comme un "prisonnier politique" et combien de détenus seraient libérés.

"Cette libération ne concernera-t-elle que des personnalités connues comme Bekele Gerba, un politicien de l'ethnie Oromo, détenu depuis le mois de décembre 2015? Où les milliers de détenus ordinaires dans les camps militaires et les commissariats de police, souvent sans inculpation, pour avoir manifesté pacifiquement contre les politiques du gouvernement seront-ils aussi libérés? Quelles seront, s'il y en a, les conditions imposées aux personnes libérées?" s'interroge l'organisation.

HRW s'est également interrogé sur le fait de savoir si cette annonce du gouvernement indiquait une nouvelle approche de la dissidence en Ethiopie et si les personnes seraient désormais autorisées à manifester pacifiquement sans crainte d'être arrêtées, intimidées ou accusées pour des raisons politiques.

Le communiqué a noté que les enquêteurs de la police fédérale ont pendant longtemps utilisé Maekelawi pour interroger les plus célèbres prisonniers politiques éthiopiens.

La torture et les mauvais traitements étaient les problèmes majeurs dans ce centre et les autres sites de détention à travers l'Ethiopie.

"Si la fermeture annoncée de Maekelawi est une bonne nouvelle, elle n'aura pas de sens si les prisonniers sont simplement déplacés dans une autre structure pour y subir les mêmes abus. Le gouvernement doit envoyer le message aux responsables de la sécurité à travers le pays que la torture et les autres mauvais traitements sont interdits et seront sanctionnés. Et il peut commencer par demander des comptes aux responsables des tortures à Maekelawi", estime le communiqué.

D'après HRW, ces deux dernières années, les forces de sécurité gouvernementales ont arrêté des dizaines de milliers de personnes et tué plus d'un millier de manifestants.

"Cette répression est à l'origine de résolutions du Parlement européen et d'une inquiétude croissante du Congrès américain. On ne sait pas clairement si l'annonce d'aujourd'hui est un véritable pas en avant pour des réformes ou simplement une mesure pour apaiser la critique internationale croissante. Les gouvernements ne doivent pas attendre de voir, mais faire pression sur l'Ethiopie dans les semaines à venir pour qu'elle établisse un calendrier pour la libération de tous ceux qui sont détenus pour leurs opinions politiques pacifiques et abandonner toutes les poursuites contre eux", indique HRW.

L'organisation pense que le gouvernement éthiopien devait également adopter d'autres réformes en matière de droits de l'homme, comme l'autorisation des manifestations pacifiques et la réforme des lois répressives.

Il doit également mettre fin à la restriction de l'accès à l'information, en cessant de brouiller les transmissions des radios et télévisions étrangères et débloquer l'accès Internet, qui n'est plus disponible dans plusieurs régions de l'Ethiopie depuis la mi-décembre.

Ces réformes seraient le signe de la disposition de la coalition au pouvoir à écouter les appels de ces citoyens à la fin de la répression et à s'engager sur la voie d'un plus grand respect des droits humains, selon HRW.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON 2018

