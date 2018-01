Ghana : Affluence de nominés et des légendes du football africain à Accra pour les besoins du gala Aiteo CAF 2017

04 Janvier 2018

Accra, Ghana, 4 janvier (Infosplusgabon) - Accra, la capitale ghanéenne, vibre au rythme du plus grand rassemblement du football africain pour ce nouvel an, la cérémonie de remise du Ballon d'Or africain Aiteo CAF 2017.

Le gala qui verra la décoration de joueurs, d'officiels et d'administratifs pour leurs réalisations en 2017, aura lieu jeudi 4 janvier 2018 au Centre international des conférences d'Accra.

Les parties prenantes à cette cérémonie ont hâte de participer à cet événement tant attendu au vu des nominés et des légendes qui ont afflué dans la capitale ghanéenne.

De Abedi Pélé, le premier lauréat de ce trophée en 1992, à Riyad Mahrez, couronné en 2016, les lauréats qui représentent différentes générations seront sous les projecteurs lors de cette cérémonie initiée pour magnifier les joueurs africains les plus méritants.

Parmi eux, il faudra noter la présence du trio nigérian, Emmanuel Amuneke, Nwankwo Kanu et Victor Ikpeba, le quadruple lauréat camerounais, Samuel Eto’o Fils et son compatriote Patrick Mboma, l'Ivoirien Yaya Touré et son compatriote, le quadruple lauréat Didier Drogba et El Hadji Diouf du Sénégal.

Seront également présents, Mustapha Hadji du Maroc, le Malien Frédéric Kanoute, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon et le Togolais Emmanuel Adebayor.

Les dames ne seront pas en reste lors du plus grand rassemblement du football africain qui verra la présence d'anciennes princesses de cette discipline.

La liste des invités ne se limite pas seulement aux anciens lauréats, mais comprend également d'autres joueurs et officiels dont la contribution pour le progrès du football africain ne saurait être occultée.

En attendant, l’Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Aubameyang et Sadio Mané du Sénégal sont les candidats à ce prestigieux trophée de Ballon d'Or Africain de cette année, alors que Asisat Oshoala (du Nigeria), Chrestina Kgatlana (de l'Afrique du Sud) et Gabrielle Aboudi Onguene (du Cameroun) seront en lice pour le Ballon d'Or chez les Dames.

FIN/INFOSPLUSGABON/BNE/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon