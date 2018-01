Irrégularité dans le choix du nouveau président du patronat en Mauritanie, selon une centrale syndicale

04 Janvier 2018

Nouakchott, Mauritanie, 4 janvier (Infosplusgabon) - La Centrale Libre des Travailleurs de Mauritanie (ClTM), juge « irrégulière » l’élection, le 28 décembre dernier, d’un nouveau président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), dans une déclaration rendue publique mercredi après-midi dans la capitale, Nouakchott.

La centrale stigmatise « une attitude arrogante, belliqueuse et provocatrice du gouvernement, en violation des dispositions légales et réglementaires et des conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) régissant les droits des individus à former des communautés, á élire les représentants de leur choix au sein des organisations et á vivre ensemble dans le respect de la dignité, de l’honneur et des valeurs ».

M. Zeine Abidine Ould Cheikh Ahmed, président-directeur général de la Banque mauritanienne pour l’Industrie (BMI), une institution réclamant une vocation islamique, a été élu à la tête de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie le 28 décembre.

Un choix dénoncé par la ClTM et par le camp du président sortant, Ahmed Baba Ould Azizi, qui vit hors de Mauritanie depuis plusieurs mois, pour « violation des textes ».

