Le président égyptien prolonge l'état d'urgence de trois mois

Le Caire, Egypte, 3 Janvier (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a prolongé l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire égyptien pour une durée de trois mois à partir du samedi 13 janvier 2018 à 1h00, a annoncé le journal officiel publié mardi.

A cet égard, les forces armées et la police ont été chargées de prendre toutes les mesures pour faire face aux menaces du terrorisme et pour assurer la sécurité des personnes et des biens publics dans tout le pays, précise le journal officiel.

Le président Al-Sissi avait décrété l'état d'urgence le 9 avril 2017 ''pour protéger le pays et empêcher l'atteinte à ses capacités'', à la suite de deux explosions survenues dans l'église de Tanta, au Delta, et devant l'église d'Alexandrie, une des plus grandes villes d'Egypte, faisant 46 tués et plus de 100 blessés, rappelle-t-on.

