Les Tunisiens inquiets de la hausse des prix qui augure d'une année 2018 difficile

02 Janvier 2018

Tunis, Tunisie, 2 janvier (Infosplusgabon) - Les Tunisiens, à l'instar de tous les peuples du monde, ont accueilli une nouvelle année avec espoir que la nouvelle année soit pleine de quiétude, notamment après sept ans de déception à la suite de la révolution de 2011 qu'ils espéraient pouvoir les porter à un monde avec une vie plus digne et plus stable.

Mais, il apparaît que l'année 2018 ne sera pas différente de la précédente, notamment en ce qui concerne les conditions de vie pour les citoyens dont la vie s'est fortement dégradée durant ces dernières années.

En effet, ils ont entamé l'année 2018 avec des mesures sur la hausse des prix dans plusieurs secteurs de la consommation, en plus de l'augmentation des impôts qui touche le secteur de la construction, des hôtels et des structures de différentes autres productions.

Les augmentations concernent aussi l'assurance sur la responsabilité civile de tous les types de véhicules et de camions de 2% sans oublier le prix des carburants, alors que la TVA sur la construction augmente de 13% à partir de ce lundi, ce qui va entraîner une hausse des prix des nouvelles locations entre 3 et 4%.

Dans une déclaration faite au quotidien ''al-Sabah'', l'expert en économie, Mourad Hateb, a qualifié 2018 de l'année de l'échec dans les choix économiques et sociaux, affirmant que la politique du gouvernement va entraîner l'augmentation des prix des denrées sensibles, du transport entre 8 et 11%, ce qui va provoquer la chute du pouvoir d'achat des Tunisiens de 20%.

Selon lui, cette situation va entraîner des protestations en 2018, notamment après l'adoption de la loi de finances critiquée par tous les experts en économie qui, selon eux, augure d'une année 2018 difficile pour tous, aussi bien pour le gouvernement qui doit améliorer le taux de croissance économique et respecter ses engagements sur le remboursement des dettes pour les citoyens, surtout les classes laborieuses qui vont faire face à la hausse des prix des denrées et au chômage.

Répondant aux questions de la PANA, Hamdi Arfa, maçon, nourrit chaque matin l'espoir de trouver du travail et parle de ses préoccupations quotidiennes face à la nécessité de satisfaire les besoins de sa famille composée de cinq membres (sa femme et trois enfants), affirmant que la cherté de la vie et l'augmentation sauvage des prix des denrées essentielles, des légumes, de la viande et du poisson ''nous assaillent chaque jour'' et ''le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous surprendre avec ces hausses bizarres comme s'il n'était pas au courant de la réalité de la souffrance des classes pauvres et de la situation à laquelle font face les chômeurs''.

Pour le syndicaliste Amine Bouzian, ''les espoirs resteront suspendus et l'année 2018 n'est que le prolongement de l'année dernière et les années sombres qui l'ont précédées, marquées par l'égoïsme et la corruption des classes politiques".

De son coté, l'étudiant Ahmed Marzouki a exprimé son inquiétude par rapport à la crise économique en Tunisie durant la nouvelle année et de la politique du gouvernement qui noie le pays dans l'endettement qui a atteint des niveaux dangereux de 70% du Produit intérieur brut, mettant l'accent sur les dangers liés aux conseils du Fonds monétaire international (FMI) qui sont en réalité des conditionnalités qui défendent l'intérêt du système capitaliste sauvage et ne prennent pas en compte les spécificités des peuples.

FIN/INFOSPLUSGABON/PMR/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon