Le président Zuma invite à s'attaquer aux problèmes économiques de l'Afrique du Sud

01 Janvier 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 1er janvier (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Jacob Zuma, a lancé un appel pour une transformation radicale de l'économie de l'Afrique du Sud, dans son message à ses compatriotes à l'occasion du nouvel an.

"Bien que l'économie ait connu des "turbulences" en 2017", nous sommes heureux d'avoir pu sortir de cette récession technique et le PIB du pays a commencé à montrer des améliorations encourageantes", a notamment indiqué le président Zuma, ajoutant que "le programme de transformation socio-économique radicale sera la principale priorité du gouvernement pour l'année 2018".

M. Zuma a annoncé que sa promesse de la gratuité de l'enseignement supérieur pour les étudiants issus de milieux pauvres et défavorisés dans les universités et les collèges sera l'une des façons privilégiées par laquelle la transformation va se manifester.

"L'intervention doit être la transformation radicale de l'économie qui sera le début de la révolution des compétences dans notre pays dans la poursuite de notre programme de radical de transformation socio-économique", a-t-il ajouté.

Selon M. Zuma, 2018 devant marquer le centenaire de l'ex-président Nelson Mandela, décédé en 2013, il faudra "profiter de cette année pour célébrer sa contribution et promouvoir l'unité et la cohésion dans le pays.

"Manifestons notre désaccord, s'il y a lieu, mais dans la dignité et le respect et faisons la promotion de l'unité et de la cohésion pour construire ensemble notre pays", a-t-il ajouté.

FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon