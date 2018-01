Le Secrétaire général de l'ONU appelle à la retenue face à la dispersion violente des manifestations à Kinshasa

01 Janvier 2018

New York, Etats-Unis, 1er janvier (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) à la retenue, alors qu'il est fait état d'une répression violente par les forces de sécurité nationale des manifestations dans la capitale Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays.

Dans un communiqué rendu public par son porte-parole dimanche soir, M. Guterres se déclare préoccupé par les informations sur la dispersion violente des manifestations par les forces de sécurité, qui a fait au moins cinq morts, de nombreux blessés et plus de 120 personnes arrêtées.

"Le Secrétaire général appelle le gouvernement et les forces de sécurité nationales à faire preuve de retenue et à respecter les droits des Congolais à la liberté d'expression et de réunion pacifique", indique le communiqué.

Le Secrétaire général exhorte tous les acteurs politiques congolais à respecter scrupuleusement l'accord politique du 31 décembre 2016, qui, selon lui, "reste la seule issue viable pour la tenue d'élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en RDC".

Cet accord, facilité par les médiateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et passé à Kinshasa le 31 décembre 2016, a permis au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au delà de la fin de son mandat et stipulait que des élections pacifiques, crédibles et inclusives seraient organisées en RDC d'ici la fin du mois décembre 2017.

