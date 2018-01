L'économie ivoirienne solide et résiliente, selon le président Ouattara

01 Janvier 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er janvier (Infosplusgabon) - Dans son message à ses compatriotes à l'occasion du nouvel an, le président ivoirien, Alassane Ouattara, s'est réjoui de la solidité et de la résilience de l'économie de la Côte d'Ivoire dont la croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8 pour cent en 2017, en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao.

"Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos petites et moyennes entreprises, en payant plus de 911 milliards de F CFA à 8 914 fournisseurs et prestataires de l’Etat", a indiqué le président Ouattara.

Il a annoncé la poursuite des actions pour améliorer l’environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l’accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation (MCC).

Le président Ouattara a noté au cours de l'année 2017 la confiance des partenaires économiques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des Investisseurs internationaux qui ont continué d'investir massivement dans l'économie ivoirienne.

"La mobilisation d’importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la communauté des investisseurs", a-t-il souligné.

Le président Ouattara a annoncé qu'en 2018, en vue d’améliorer les finances publiques, le gouvernement allait accélérer la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale.

"Notre ambition est que l’économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l’élan remarquable de la croissance économique, qui doit être de plus en plus inclusive", a justifié le chef de l'Etat ivoirien.

Sur le registre de l'accroissement de la compétitivité de l'économie ivoirienne, le président Ouattara a également annoncé la poursuite, en 2018, du vaste programme de réhabilitation et de construction de routes et d'ouvrages.

Ainsi, 2018, il y aura le lancement des travaux de construction du 4ème pont d’Abidjan, reliant le Plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan - San-Pedro et Tiébissou - Bouaké.

La Côte d'Ivoire a enregistré, pour la période 2012-2016, une croissance moyenne annuelle de 9 pour cent.

FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon