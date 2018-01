al-Sarraj appelle à traduire en justice les profanateurs du tombeau du fondateur de la dynastie al-Senussi

01 Janvier 2018

Tripoli, Libye, 1er janvier (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a dénoncé, lundi, la profanation de la tombe du leader de la dynastie al-Senussi, l'Imam Mahdi Ben Mohamed Ben Ali al-Senussi, appelant "le procureur général et les autorités sécuritaires compétentes à instruire une affaire pénale, et de traduire les auteurs en justice pour qu'ils soient punis".

Dernièrement, un groupe armé soupçonné d'être des salafistes a déterré la sépulture de Mahdi Ben Mohamed al-Sanussi dont le mausolée se trouve dans l'Oasis d'al-Kuffra dans le sud libyen, rappelle-t-on.

Dans un communiqué, M. al-Sarraj, a décrit cette action comme "barbare", indiquant que "les tombes de la sainteté ne peuvent être profanées, et le caractère sacré du musulman est lié par sa vie, mais il reste en vie après la mort".

Il a qualifié l'incident de "crime violant le caractère sacré du devoir de Dieu Tout-Puissant, de conservation et d'entretien" des morts.

M. al-Sarraj a souligné que "ces actes criminels ont été répétés et ont laissé un grand mécontentement (Ndrl, au sein de la population) et sont contraires aux règles et à l'approche islamique modérée des Libyens", exhortant les érudits religieux et les forces politiques et des courants sociaux à "dénoncer et condamner ces actes criminels qui sont loin de l'esprit de l'islam".

Il a expliqué que "le silence sur ce crime est un encouragement et un soutien pour ceux qui ont commis des crimes similaires et ont continué à semer la discorde et à provoquer les musulmans en ébranlant la conscience de tous les Libyens".

Le tombeau du chef de la dynastie al-Senussi, l'Imam Mahdi Ben Mohamed Ben Ali al-Senussi, et père de l'ex-roi de la Libye, Idriss al-Mahdi al-Senussi, a été "odieusement profané" dans l'Oasis de d'al-Kuffra vendredi.

