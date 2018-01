36 morts dans une collision entre un bus de passagers et un camion de marchandises au Kenya

31 Décembre 2017

Nairobi, Kenya, 31 décembre (Infosplusgabon) - Au moins 36 personnes ont perdu la vie dans un accident mortel entre un bus de passagers et un camion de marchandises sur l'autoroute reliant Nakuru à Eldoret dans l'ouest du Kenya, ont déclaré dimanche la police et la Direction des transports.

Le bus de passagers en provenance de Busia, une ville située à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya se rendait à Nairobi et a heurté un camion de marchandises, a indiqué le directeur général des Transports et de la sécurité routière (National Transport and Safety Authority, NTSA), Meja Mwangi.

"Les enquêtes préliminaires ont révélé que le bus avait quitté sa voie avant de percuter de plein fouet le camion à l'extrême gauche sur la voie de dépassement", a indiqué un communiqué conjoint de la NTSA et de la police.

"Des enquêtes approfondies sur les causes de l'accident sont en cours et un rapport détaillé sera publié", a indiqué la Direction des transports.

Au moins 18 personnes souffrent de blessures occasionnées par l'accident survenu à Migaa, près de Sachangwan et Salgaa à Nakuru, située à 190 km de Nairobi, la capitale.

En réponse à ce récent accident sur les autoroutes, la NTSA, qui a essuyé des critiques pour n'avoir pas pu assurer la sécurité sur les routes, a annoncé une interdiction arbitraire des voyages nocturnes.

Des dizaines de personnes ont perdu la vie au cours de cette période de fêtes de Noël et de Nouvel An avec les nombreux déplacements.

Les célébrations ont été également marquées par le deuil des victimes d'accident sur les routes à travers le Kenya.

Dimanche, des centaines de personnes ont pris d'assaut la morgue de la Siaya County Hospital, pour la levée des corps de sept membres d'une même famille décédés dans un accident à Sultan Hamud, sur l'autoroute reliant Nairobi à Mombasa, selon une radio locale, Ramogi FM.

Les autorités kenyanes envisagent une série de nouvelles mesures strictes pour réduire le nombre de morts sur les autoroutes.

Auparavant, la NTSA avait annoncé une suspension de toutes les écoles de conduite et avait ordonné le recyclage des conducteurs.

Les autorités avaient également exigé une qualification minimum pour les conducteurs de véhicules de transport public à trois années d'expérience et 28 ans au moins pour les conducteurs de camions et remorques.

