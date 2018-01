Gabon : Jean Ping demande aux Gabonais de persévérer dans leurs efforts

31 Décembre 2017

LIBREVILLE, 31 décembre (Infosplusgabon) – Le candidat malheureux à l’élection présidentielle d’août 2016, Jean Ping, a adressé ce dimanche ses vœux 2018 à la nation gabonaise. Plus d’un an après cette élection que Jean Ping déclare avoir remportée, rien n’est venu rétablir l’ordre constitutionnel, les principaux acteurs français, notamment, ne voulant pas se prononcer au risque de fragiliser leurs intérêts économiques.

« En ma qualité de Président de la République gabonaise, je suis heureux de m’adresser à vous pour vous présenter mes vœux, malgré les moments ô combien difficiles que vit la très grande majorité d’entre vous », souligne le communiqué diffusé dans la presse.

.

Et d’ajouter, « ce soir, mes pensées vont d’abord à tous les êtres chers qui nous ont quittés, dont nos martyrs lâchement assassinés, arrachés à notre affection par ceux qui se croient immortels et au-dessus de tout. Nous ne les oublierons jamais. Paix à leur âme ! ».

Revenant sur la crise post-électorale, M. Ping a souhaité une sortie de crise pacifique.

« Face à des jusqu’au-boutistes assoiffés de sang et de larmes, que faire ? Sinon leur opposer, quand on aura tout tenté, notre détermination à lutter vigoureusement jusqu’à la victoire finale ».

« Je connais les sacrifices consentis et les souffrances endurées par les uns et les autres ; depuis 2009 pour beaucoup d’entre vous, pour ne pas dire bien avant. Notre lutte est partagée et soutenue par des partenaires décidés à nous accompagner jusqu’à la victoire ».

.« Je voudrais surtout vous exhorter à garder espoir, à rester concentrés sur l’essentiel. L’essentiel pour moi, comme pour les résistants déterminés de l’intérieur et de la diaspora, que je salue patriotiquement, c’est la reconnaissance de la souveraineté exprimée le 27 Août 2016 ; c’est l’investiture de celui que vous avez majoritairement élu dans les fonctions de Président de la République et l’instauration de la Nouvelle République", a renchéri l'ancien président de la Commission de l'Union Africaine..

En ce moment particulier de notre histoire commune, soyons tous confiants dans nos capacités individuelles et collectives à relever les nombreux défis qui nous attendent. Déterminés, rassemblés et solidaires autour de l’essentiel, nous y parviendrons, a conclu M. Ping.

.

FIN/INFOSPLUSGABON/BVC/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon