Le patron de l'Onu exhorte le monde à faire bloc en 2018 pour s'attaquer aux défis pressants

31 Décembre 2017

New York, États-unis, 31 décembre (Infosplusgabon) - Dans son message pour le Nouvel An, le secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, a exhorté la Communauté internationale à faire bloc pour s'attaquer aux énormes défis et à défendre les valeurs communes à tous.

“A l'occasion du Nouvel An 2018, je ne lance pas un appel. Je lance une alerte – une alerte rouge pour le monde entier”, a déclaré le secrétaire général.

“Avec l'année nouvelle qui va commencer en 2018, je lance à appel à l'unité. […] Nous pouvons régler les conflits, surmonter la haine et défendre les valeurs communes. Mais seule l'unité peut nous permettre d'y parvenir”, a-t-il indiqué.

Rappelant que l'année dernière, il avait demandé que l'année 2017 soit une année de paix, le secrétaire général de l'Onu a souligné que, malheureusement, pour l'essentiel, c'est le contraire qui a été noté.

Les périls, parmi lesquels l'aggravation des conflits, les nouveaux dangers émergents et les préoccupations au niveau mondial relatives aux armes nucléaires, ont atteint des niveaux jamais égalés depuis la Guerre Froide, a-t-il ajouté.

Au même moment, les effets des changements climatiques se sont accentués de façon alarmante, les inégalités ont augmenté et on a enregistré de graves violations des droits de l'homme.

“Le nationalisme et la xénophobie ont pris de l'ampleur”, a dénoncé M. Guterres.

Mettant en exergue sa certitude que le monde peut être plus sécurisé et plus sûr, que les conflits peuvent être réglés, la haine peut être surmontée et les valeurs communes défendues, il a souligné que l'unité était indispensable pour atteindre ces objectifs.

“L'unité est la voie. Notre avenir en dépend”, a déclaré le secrétaire général qui a exhorté les leaders du monde à s'engager cette nouvelle année pour: “combler le fossé. Réduire l’Écart. Rétablir la confiance en regroupant les gens autour des objectifs communs”.

