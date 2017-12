Le peuple libyen choisit ses candidats aux élections, selon les Nations unies

30 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 30 décembre (Infosplusgabon) - La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a affirmé que les Nations unies respectent la souveraineté des États et ne s'y ingèrent pas, assurant que le droit de se présenter aux élections est une affaire interne et sera déterminé par une loi électorale en vigueur.

Dans un communiqué publié vendredi, l'UNSMIL a indiqué que "le peuple en libyen décide via ses institutions constitutionnelles et législatives le candidat à un poste de souveraineté", notant que sa mission se limite à fournir un soutien nécessaire pour assurer une procédure judiciaire et crédible.

On rappelle que l'Envoyé de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé, a affirmé que "la plupart des politiciens ne veulent pas des élections", soulignant que la date des municipales, présidentielle et parlementaires est prévue en 2018, et que la résolution du Conseil de sécurité est claire sur la nécessité de leur organisation.

Dans un entretien publié jeudi par le journal saoudien "Al Hayat", M. Salamé a estimé que "la date des élections sera déterminée par le parachèvement des conditions dans une certaine mesure, alors que celles techniques exigent qu'il y ait un nombre suffisant d'électeurs inscrits".

Par ailleurs, il a appelé dans un tweet vendredi, à s'inspirer de la culture du dialogue et le respect des autres, tout comme il a demandé à lire ses déclarations "soigneusement avant de commenter positivement ou négativement ces informations".

