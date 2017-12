Un tribunal sud-africain juge que l'Assemblée nationale n'a pas sanctionné M. Zuma

30 Décembre 2017

Le Cap, Afrique du Sud, 30 décembre (Infosplusgabon) - La Cour constitutionnelle a jugé vendredi, que l'Assemblée nationale n'a pas mis en place les mécanismes pour demander des comptes au Président Jacob Zuma pour le détournement de fonds publics pour la rénovation de sa résidence privée de plusieurs millions de dollars.

"Nous concluons que l'Assemblée nationale n'a pas demandé des comptes au président comme le stipule la constitution. Elle n'a pas rempli son obligation qui est de faire rendre des comptes au président", a noté le Juge Chris Jafta dans le jugement.

Trois partis d'opposition - Economic Freedom Fighters (EFF), Congress of the People (COPE) et United Democratic Movement (UDM) - ont déposé un recours après que le président du Parlement, Baleka Mbete, a entamé la procédure de destitution contre M. Zuma pour détournement de fonds publics et appliqué les mesures correctives proposées par la médiatrice publique, Thuli Madonsela.

Le rapport de 2014 de Mme Madonsela indiquait que les fonds ayant servi à la rénovation de la résidence de M. Zuma n'avaient pas tous été utilisés correctement par exemple pour la construction d'une piscine, d'un enclos pour du bétail et d'un amphithéâtre.

Dans un rebondissement intéressant, le président de la Cour, le Juge Mogoeng, s'est démarqué de la décision de ses collègues, en indiquant que ce jugement était "un cas d'école d'excès de zèle judiciaire, une intrusion inadmissible du judiciaire dans le domaine réservé du Parlement".

Néanmoins, le jugement de vendredi renvoie la balle dans le camp du Parlement. Le chef de l'Etat a été politiquement affaibli au début du mois après avoir été remplacé à la tête de l'African National Congress (ANC-au pouvoir) par Cyril Ramaphosa qui a juré de lutter contre la corruption.

