Le Rwanda a désigné une équipe pour le Chan de 2018

29 Décembre 2017

Kigali, Rwanda, 29 décembre (Infosplugabon) - L'entraîneur de l'équipe nationale de football du Rwanda, Antoine Hey, a publié, vendredi, une liste provisoire des 23 joueurs pour le prochain Championnat africain des nations (Chan) qui se tiendra au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018.

Voici la liste :

Gardiens de but : Ndayishimiye Eric (Fc Rayon Sports ), Nzarora Marcel (Fc Police ) et Kimenyi Yves (Fc APR )

Defenseurs : Usengimana Faustin (Rayon Sports), Manzi Thierry (Rayon Sports), Kayumba Soter (AS Kigali), Rutanga Eric (Rayon Sports), Iradukunda Eric (AS Kigali), Fitina Omborenga (APR), Ndayishimiye Celestin (Police), Rugwiro Herve (APR) et Mbogo Ally (Kiyovu)

Milieux de terrain : Mukunzi Yannick (Fc Rayon Sports), Bizimana Djihad (Fc APR ), Nshimiyimana Amran (Fc APR ), Niyonzima Ally (AS Kigali), Imanishimwe Djabel (Fc Rayon Sports ), Hakizimana Muhadjiri (Fc APR ) et Nshuti Savio Dominique (AS Kigali)

Attaquants : Nshuti Innocent (Fc APR ), Mico Justin (Fc Police ), Biramahire Abeddy (Fc Police) et Mubumbyi Barnabe (Fc Bugesera ).

Voici la liste des équipes qualifiées pour le Chan 2018 :

Groupe A (Casablanca)

Maroc

Guinée

Soudan

Mauritanie

Groupe B (Marrakech)

Cote d’Ivoire

Zambie

Ouganda

Namibie

Groupe C (Tangier)

Libye

Nigeria

Rwanda

Guinée Équatoriale

Groupe D (Agadir)

Angola

Cameroun

Congo

Burkina Faso

