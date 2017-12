Les autorités kényanes commencent l'expulsion des Sengwer de la forêt de Mau

28 Décembre 2017

Nairobi, Kenya, 28 décembre (Infosplusgabon) - Une communauté forestière de la région kényane de la Vallée du Rift, les Sengwer, a accusé le gouvernement de se servir des gardes forestiers pour expulser ses membres des forêts sous prétexte de protéger ces dernières afin de lutter contre le changement climatique.

Selon les aînés de la communauté Sengwer, ses membres qui vivent dans cette région éloignée du Kenya, ont fait l'objet, cette semaine, de mauvais traitements de la part du Service forestier kényan (Kfs).

Le Kfs, une agence gouvernementale - financée par l'Union européenne - a envoyé des agents armés faire du porte-à-porte pour faire peur aux villageois Sengwer et les obliger à fuir les forêts qui leur appartiennent de droit, a dénoncé dans un communiqué, jeudi, Forest People's Programme, une organisation caritative britannique qui défend le bien-être des communautés autochtones.

"Cet assaut a commencé à peine trois semaines après que des officiels de l'Ua ont reçu l'assurance des autorités gouvernementales que le Service forestier kényan et ses partenaires n'ont pas violé - et ne violeront pas - les droits humains des communautés qui vivent dans cette région couverte par un projet de conservation financé par l'Ue, le WaTER Tower Program", selon l'organisation caritative britannique.

En juin 2016, l'Ue et le gouvernement kényan ont lancé le programme de protection des châteaux d'eau et de limitation et d'adaptation au changement climatique (WaTER) pour appuyer l'éradication de la pauvreté en rendant plus productifs les écosystèmes du Mont Elgon et les collines de Cherangany.

L'Ue s'est engagée à investir 31 millions d'euros dans ce programme sur six ans, qui court jusqu'en 2020.

Ce projet a été présenté comme gagnant-gagnant pour l'environnement et les communautés locales, mais les Sengwer ne l'entendent pas de cette oreille. Ils font régulièrement l'objet d'expulsions forcées de la part du Kfs.

Les gardes du Kfs incendient régulièrement les habitations des Sengwer, détruisant ainsi des greniers, des couvertures, des uniformes scolaires et des livres et laissant sans-abri des milliers de personnes dans une région qui peut être froide et humide dans les hauts plateaux du Kenya.

D'après l'organisation caritative, un membre de la communauté Sengwer a été blessé par balle alors qu'il tentait de prendre des photos des expulsions et de l'incendie des maisons au début de cette année. Cet incident faisait suite à la visite dans la région d'une équipe de responsables des droits de l'homme de l'Union européenne en mars.

Les aînés de la communauté et l'organisation caritative britannique ont indiqué que ces violations ont été commises au nom de la conservation et en dépit de l'évidence selon laquelle les objectifs environnementaux sont mieux atteints avec la reconnaissance des droits fonciers ancestraux des populations autochtones.

A l'inverse, les études montrent que l'expulsion de ces "gardes forestiers" locaux expose les forêts et les autres ressources naturelles à un risque accru de destruction par des forces extérieures.

Les Sengwer exhortent l'Ue à suspendre tous les financements des agences chargées de la mise en œuvre du programme WaTER Towers, dont le Kfs, dont les agents armés sont dans la forêts d'Embobut cette semaine pour expulser les Sengwer de leurs maisons.

L'objectif apparent est d'agir sous couvert des vacances de Noël, à un moment où l'Ue est en congé et la presse étrangère en vacances.

Les Sengwer appellent l'Ue à envoyer de toute urgence des délégations de haut niveau au ministère de l'Environnement et au Kfs pour exiger un arrêt immédiat des expulsions des Sengwer et s'assurer du retrait immédiat du personnel armé de la région.

Les Sengwer demandent également que l'Ue profite de son rôle de financier pour s'assurer que le ministère et le Kfs s'engagent à soutenir les efforts des Sengwer pour préserver leurs terres ancestrales, avec l'appui des agences de conservation. C'est l'approche la plus efficace pour la préservation, qui commence par la reconnaissance des droits du peuple Sengwer et non par la violation de ces droits.

L'histoire des Sengwer n'est pas unique. Comme des millions d'autres peuples autochtones et ruraux d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie, ils sont devenus des intrus sur leurs propres terres, a indiqué l'organisation caritative.

La non-reconnaissance des droits fonciers des communautés rurales constitue une crise mondiale; elle menace les vies et les moyens de subsistance ainsi que les trésors inestimables de la biodiversité. Et elle compromet les capacités humaines à faire face au changement climatique, à la pauvreté, à la faim et à l'instabilité politique.

Le 26 mai 2017, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé que le gouvernement kényan a violé les droits du peuple autochtone Ogiek - une communauté des forêts du complexe de Mau - quand il les a expulsés de leurs terres.

Cette décision de la Cour a marqué un précédent, en faisant comprendre clairement que l'expulsion de ces peuples viole non seulement leurs droits humains mais expose les forêts à la destruction par des étrangers.

Le projet WaTER continue à fouler aux pieds les droits de ces peuples dont la présence a protégé les forêts de la destruction par des étrangers. Il doit plutôt renforcer leurs droits.

Les Sengwer sont un des derniers peuples forestiers du Kenya.

