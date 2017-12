L’opposition togolaise appelle à une journée nationale de vacarme vendredi

28 Décembre 2017

Lomé, Togo, 28 décembre (Infosplusgabon) - A l'issue d'une marche organisée mercredi ayant rassemblé des milliers de personnes, l’opposition togolaise, qui manifeste chaque semaine pour le retour à la Constitution de 1992 ou le départ du président Faure Gnassingbé, a appelé les populations à une journée nationale de vacarme le vendredi 29 décembre.

Au cours de ces journées nationales de vacarme, les populations sont invitées à taper sur tout objet pouvant faire du bruit, de 12 heures à 14 heures, une manière d’interpeller le pouvoir à prendre conscience des préoccupations du peuple sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Mercredi, première journée de manifestation de la semaine, l’opposition a drainé une grande foule avec les mêmes réclamations: le retour à la Constitution de 1992, la libération des personnes interpellées pour leurs actions politiques, le vote de la diaspora et la révision du cadre électoral.

Ce jeudi, des manifestations auront encore lieu ainsi que le samedi, l’apothéose avant la fin de l’année.

Cependant, le dialogue envisagé pour mettre fin à la crise a toujours du plomb dans l’aile, opposition et pouvoir ne s’entendant pas sur le format et la question de la médiation.

Depuis quatre mois, le Togo traverse une crise due à la non mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles décidées en 2006, suite à l’Accord politique global (APG).

Cette crise, rappelle-t-on, a déjà fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés et des populations, surtout au nord du pays, ont fui pour se réfugier au Ghana et au Bénin.

