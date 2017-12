Plus d'1,6 million d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales en Libye

28 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 28 décembre (Infosplusgabon) - Le nombre de Libyens inscrits sur le registre électoral a dépassé un million 600 mille électeurs, en prélude á l'organisation d'un référendum pour l'approbation de la future Constitution et la tenue d'élections législatives et présidentielle, conformément au Plan d'action adopté par les Nations unies pour régler la crise en Libye.

La Haute Commission nationale électorale libyenne (HNEC) a annoncé mercredi sur son site, que "le nombre total d'électeurs inscrits auprès de la Commission a atteint au 25 décembre, 1 million et 616 mille 59 électeurs".

Le président de la HNEC, Imad al-Sayeh, a exhorté "toutes les parties à participer au processus électoral", soulignant que "la Commission n'a aucune sorte d'exclusion envers aucune partie".

L'inscription des électeurs a commencé le 6 décembre courant et devrait durer deux mois, alors que le mois de septembre prochain a été fixé comme date des élections.

Le nombre d'électeurs inscrits en 2014, ayant voté aux dernières élections législatives, a été de 1,5 million d'électeurs sur une population de quelque six millions d'individus, rappelle-t-on.

En raison de l'achoppement de la mise en œuvre du Plan d'action du chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, la tenue d'élections en Libye est devenue le choix sur lequel tous les protagonistes de la crise libyenne sont d'accord.

Le Plan des Nations unies est basé sur trois étapes s'étalant sur un an portant sur l'amendement de l'Accord politique, conclu en 2015, suivi d'une conférence de dialogue national inclusive, ensuite l'organisation d'un référendum pour adopter la constitution et des élections parlementaires et présidentielles.

