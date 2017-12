Le secrétaire général de l'Onu dépêche Obasanjo pour soutenir le transfert de pouvoir au Liberia

27 Décembre 2017

New York, Etats-unis, 27 décembre (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s'est félicité mercredi du déroulement pacifique du second tour de l'élection présidentielle au Liberia et a annoncé qu'il avait envoyé l'ancien dirigeant nigérian Olusegun Obasanjo pour soutenir le transfert pacifique du pouvoir d'un leader démocratiquement élu à un autre en plus de 70 ans.

"Le secrétaire général espère que la volonté de l'électorat libérien sera respectée et qu'un transfert de pouvoir transparent se déroulera dans les délais prévus par la Constitution", a déclaré son porte-parole dans un communiqué.

M. Guterres a demandé à M. Obasanjo, membre du Conseil consultatif de haut niveau sur la médiation du secrétaire général, à se rendre à Monrovia, la capitale du pays, du 28 au 30 décembre 2017.

Les Libériens ont voté mardi au second tour des élections, décidant entre le vice-président Joseph Boakai et George Weah, un homme politique et une ancienne star du football.

Le premier tour des élections dans ce pays d'Afrique de l'Ouest s'est tenu en octobre. Un deuxième tour était initialement prévu pour novembre, mais a été retardé en raison d'allégations d'irrégularités par un troisième candidat.

S'exprimant lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf - la première femme élue à la tête d'un pays africain - a déclaré que les élections marqueront un «cours irréversible» vers la démocratie dans le pays.

Mme Sirleaf a pris ses fonctions en 2006, mettant fin à une guerre civile qui a éclaté sous la direction de son prédécesseur, Charles Taylor.

M. Obasanjo est l'un des 18 dirigeants mondiaux, hauts responsables et experts du conseil de haut niveau créé en début d'année pour conseiller le secrétaire général sur la médiation et soutenir ces efforts dans le monde entier.

L'ancien président du Nigeria a participé aux efforts de médiation en Angola, au Burundi, au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud, entre autres.

Le conseil de haut niveau fait partie de la promesse faite par le secrétaire général à l'Onu de se lancer dans une «vague de diplomatie pour la paix».

L'idée, selon Mme Tarja Halonen, ancienne présidente de la Finlande et également membre du conseil d'administration de haut niveau, est de prévenir les guerres par «la construction de la paix hybride».

FIN/INFOSPLUSGABON/MLJ/GABON 2017

