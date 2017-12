Mauritanie : Persistance de la crise du papier à l'Imprimerie Nationale

27 Décembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 27 décembre (Infosplusgabon) - L’imprimerie Nationale de Mauritanie qui connaît une pénurie de papier à l’origine de l’arrêt de la parution de tous les organes de la presse privée écrite depuis deux semaines, a pris une nouvelle dimension ce mercredi, avec la non-parution des quotidiens gouvernementaux «Chaab-en langue Arabe» et «Horizons-version en français», a-t-on appris de sources concordantes.

Cette institution face fait face à d’énormes difficultés financières et ses employés n’ont pas encore perçu les salaires du mois de novembre.

Selon divers témoignages, l’imprimerie réclame à l’Etat une enveloppe de 300 millions d’ouguiyas (plus de 700.000 dollars us) pour différents services et prestations fournis à des entités publiques, mais restés impayés».

