L'Assemblée Générale des Nations Unies approuve un budget de 5,4 milliards de dollars pour les deux prochaines années

27 Décembre 2017

New York, Etats-Unis, 27 décembre (Infosplusgabon) - En concluant la partie principale de sa 72ème session, l'Assemblée Générale des Nations Unies a pris plusieurs mesures décisives parmi lesquelles l'approbation d'un programme budgétaire de près de 5,4 milliards de dollars pour l'organisation pour l'exercice biennal.

Ce budget couvre les activités des Nations Unies dans plusieurs domaines tels que les affaires politiques, la justice internationale et la coopération régionale au développement, les droits de l'homme et les affaires humanitaires et l'information du public, selon un communiqué des Nations Unies publié mardi.

Le communiqué indique que ce budget approuvé dimanche, était de 286 millions de dollars (soit 05%) inférieur au budget de 2016-2017 et de 193 millions de dollars de moins que la proposition faite par le Secrétaire Général en octobre de cette année.

En plus de ce budget, les 193 membres de l'Assemblée Générale ont également adopté plusieurs résolutions clés, dont des réformes dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la gestion.

En s'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Miroslav Lajčák, le président de l'Assemblée Générale, a déclaré que les progrès ne se mesuraient pas au nombre des résolutions adoptées, mais plutôt à l'impact des Nations Unies sur la vie des populations.

"Notre travail n'est pas encore terminé. Il nous faut en faire plus l'année prochaine", a-t-il affirmé, évoquant des initiatives telles que le Pacte mondial pour les migrations, l'agenda pour la construction et le maintien de la paix, le maintien de la dynamique des objectifs de développement durable (ODD), ainsi que la réforme du Conseil de Sécurité.

"Pour que tous ces processus aboutissent, nous devons nous parler et surtout nous écouter les uns les autres. Ces agendas représentent des défis internationaux. Et le multilatéralisme est l'instrument qu'il nous faut pour les résoudre", a-t-il ajouté.

En approuvant le budget, l'Assemblée Générale a également approuvé la proposition de passer d'une période de planification et de budgétisation biennale à un programme budgétaire annuel à partir de 2020.

"Ce qui est un des changements les plus importants de la planification des programmes et du processus de budgétisation de l'Organisation depuis les années 70", indique une note publiée par le porte-parole du Secrétaire Général.

En expliquant les détails du nouveau budget, Johannes Huisman, le Directeur de la Planification des programmes et du Budget du Bureau du Contrôleur, a déclaré que la plupart des coupes budgétaires concernaient des secteurs sous-opérationnels ou "sans poste" comme la technologie de l'information ou les déplacements.

Dans une moindre mesure, les réductions s'appliquent également au personnel ou aux postes permanents, a-t-il indiqué.

En soulignant que le budget des Nations serait utilisé à bon escient, il a déclaré : "Nous pouvons assurer aux contribuables qu'aucun effort ne sera ménagé pour que cet argent soit utilisé correctement et bénéficie finalement à la communauté internationale dans les régions où l'on a besoin des Nations Unies.

FIN/INFOSPLUSGABON/AOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon