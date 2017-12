RD Congo : La population invitée à une marche pacifique le 31 décembre 2017

27 Décembre 2017

Kinshasa, RD Congo, 27 décembre (Infosplusgabon) - Le Comité Laïc de Coordination (CLC) a, dans communiqué, insisté sur le caractère pacifique de la marche du 31 décembre 2017 sur toute l’étendue de la RD Congo.

«La population doit marcher pacifiquement dans les rues, quartiers et paroisses pour revendiquer notre liberté, notre dignité et la prospérité auxquelles nous avons tous droit», a indiqué le CLC, dans cette mise au point signée conjointement par les Professeurs Thierry Nlandu Mayamba et Isidore Ndaywel E. Nziem.

Le CLC informe également l’opinion tant nationale qu’internationale, que la marche du 31 décembre 2017 est une marche pacifique, tout en invitant la population à rejeter toute forme de violence.

«Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas de propos violents ou injurieux, pas de jets de pierres, ni autres projectiles, pas d’actes de vandalisme … », a-t-il souligné, avant d’inviter les chrétiens à marcher en priant et en entonnant des cantiques avec des chapelets et les autres à marcher en exhibant les rameaux de la paix.

Le CLC appelle la Police nationale congolaise (PNC), et autres agents des services de sécurité à ne pas considérer les populations comme leurs ennemies et vice versa, mais plutôt à les protéger et à les encadrer tout au long de leur parcours.

Le 2 décembre 2017, le CLC a, dans un communiqué, appelé la population à marcher le 31 décembre 2017 pour réclamer le respect de l’Accord de la Saint-Sylvestre.

Il s’agit de remplir les conditions préalables pour des élections réellement crédibles, notamment la libération sans condition des prisonniers politiques, la fin de l’exil des opposants menacés d’arrestation à leur retour au pays, la libéralisation des espaces médiatiques, la fin du dédoublement des partis politiques, la restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre l'électorat et l’institution organisatrice des élections, la confirmation de la volonté du chef de l’Etat de ne pas briguer un troisième mandat comme l’exige la Constitution pour rassurer l’opinion.

FIN/INFOSPLUSGABON/AOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon