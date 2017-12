Liberia : Rencontre des observateurs du second tour de la présidentielle

27 Décembre 2017

Monrovia, Liberia, 27 décembre (Infosplusgabon) - L'ancien président du Ghana et président de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), John Mahama, a rencontré, mercredi, les présidents d'autres groupes internationaux d'observateurs pour examiner le second tour du scrutin présidentiel de mardi.

Leur évaluation préliminaire est que le scrutin s'est déroulé relativement sans problème et en paix à travers le pays, avec toute la potentialité pour des résultats crédibles, a déclaré un responsable de la CEDEAO.

Les observateurs ont aussi signalé des progrès comparés au premier tour du 10 octobre.

En attendant, la Commission électorale nationale (NEC) a demandé aux citoyens de ne pas considérer les résultats qui n'émanent pas d'elle.

Le président de la NEC, Jerome Korkoya a indiqué que le décompte et l'annonce des résultats se déroulent aux centres nationaux de collecte et que la communication des résultats provisoires commencerait vers la fin de la journée du mercredi et que les résultats définitifs seront disponibles dans les 72 prochaines heures.

La réunion bilan des observateurs a regroupé des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Fondation Carter, de l'Institut démocratique national américain et de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA).

Les Libériens se sont rendus aux urnes, mardi, pour choisir un nouveau président au second tour disputé entre l'ancienne star du football, George Weah de la Coalition for Democratic change (CDC) et le vice-président sortant, Joseph Boakai du parti au pouvoir, le Unity Party (UP).

Le vainqueur remplacera la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf, une lauréate du prix Nobel et première présidente démocratiquement élue de l'Afrique. Son deuxième mandat constitutionnel prend fin, le 16 janvier 2018.

Sirleaf Johnson est la première présidente de l'Afrique et lauréate du prix Nobel de la paix de 2011 qu'elle a partagé avec Leymah Gbowee du Liberia et Tawakkol Karman du Yémen.

Elles se sont distinguées "pour leur lutte pacifique pour la sécurité de la femme et pour que les femmes aient le droit de participer pleinement dans le travail de réconciliation".

Le second tour du vote devrait se tenir, le 7 novembre, mais a été retardé à cause des contestations juridiques après le premier tour.

Weah, 51 ans, ancien ballon d'or, avait remporté 39% des voix au premier tour alors que Boakai, âgé de 73 ans, avait obtenu 29%. Le candidat pour être élu a besoin de plus de 50% des voix pour remporter dès le premier tour cette élection. Au départ, il y avait 20 candidats, parmi lesquels 17 sous la bannière des partis politiques.

