Le Burkina Faso fait, jeudi, son entrée effective dans la TNT

27 Décembre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 27 décembre (Infosplusgabon) - La Télévision Numérique de Terre (TNT) est désormais une réalité à partir de ce jeudi, au Burkina Faso, a annoncé le ministère burkinabè en charge de la Communication.

Le lancement officiel de l’avènement de cette nouvelle technologie dans notre pays est prévu pour le jeudi 28 décembre 2017, souligne un communiqué du ministère de la Communication, rappelant que la Télévision Numérique de Terre (TNT) est un nouveau mode de diffusion des programmes de la télévision.

« C’est une technologie innovante qui remplace la diffusion analogique utilisée de nos jours. La TNT consistera à compiler les programmes d’au moins une vingtaine de chaînes de télévisions dans un seul canal, et sur une seule fréquence», indique le communiqué.

Le communiqué précise que la décision de basculer entièrement dans la TNT pour tous les pays a été prise à Genève, en Suisse, le 16 juin 2006 par la Conférence Régionale des Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Cette conférence a adopté l’Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de terre. Selon cet Accord, le 17 juin 2015 devrait voir l’arrêt total de la diffusion analogique pour la bande UHF, et le 17 juin 2020 pour la bande VHF.

«Le passage à la TNT est commandé par des impératifs techniques. Il répond au besoin de gérer les fréquences en vue d’optimiser leur utilisation. En effet, la TNT permet de compiler plusieurs chaînes de télé (15 à 20) sur une seule fréquence, alors qu’avec le mode de diffusion analogique, chaque chaîne de télévision occupe une fréquence, pour un seul programme, selon le ministère burkinabè de la Communication".

La Télévision Numérique de Terre offre plusieurs avantages. Les téléspectateurs auront accès à plus de chaînes de télé généralistes ou thématiques, donc à plus de programmes au choix. Ils auront également une meilleure qualité de l’image et du son et les possibilités de services innovants au niveau des Techniques de l’Information et de la Communication (TIC), selon la même source.

Pour le cas particulier du Burkina Faso, le déploiement de la TNT permettra aussi une couverture télévisuelle intégrale du territoire national.

L’avantage pour les promoteurs de chaînes de télé est qu’avec la TNT, ils pourront désormais concentrer leurs efforts sur la production, car n’ayant plus à s’occuper de la transmission et de la diffusion qui constituent les volets les plus onéreux de leurs charges.

Ils auront ainsi la possibilité de varier leurs programmes en créant, par exemple, des chaînes thématiques au profit des téléspectateurs.

Pour le secteur des TIC, la TNT permettra la libération de plusieurs fréquences qui pourront être utilisées dans le domaine de la téléphonie mobile et des services internet en général.

