Elaboration de la loi sur le référendum par le Haut Conseil d'Etat

Tripoli, Libye, 27 décembre (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil d'Etat, organe consultatif de la transition en Libye, a annoncé "l'adoption du projet de loi de référendum sur le projet de constitution permanente du pays, préparé par le Comité juridique du Conseil", assurant qu'il "sera transmis à la Chambre des représentants (Parlement) en prélude aux consultations sur l'approbation et l'adoption selon les dispositions de l'Accord politique", a indiqué un communiqué du Bureau d'information du président du Haut Conseil.

Le Haut Conseil d'Etat a tenu mardi, sa 24ème session en présence de 94 membres à son siège dans la capitale, Tripoli, a indiqué le Bureau d'information, ajoutant que l'adoption du projet de loi intervient "en vertu de l'article 23 de l'Accord politique libyen, et dans le cadre de l'achèvement du processus constitutionnel du pays, ainsi que de la transition vers la phase de l'adoption d'une Constitution permanente ".

Il a ajouté que le Conseil a également discuté, lors de la réunion, "du dossier de la nomination aux postes souverains et leur unification, conformément à la déclaration publiée le 21 décembre 2017 relative au renouvellement de l'engagement des dispositions de l'Accord politique et l'importance d'accélérer la nomination des postes souverains et leur unification conformément à l'article 15 de l'Accord politique avec comme priorité le poste du gouverneur de la Banque centrale de Libye qui a des effets positifs sur la vie du citoyen et la réalisation de la stabilité".

Le Haut Conseil suprême d'Etat a demandé à la Chambre des représentants d'entamer la mise en œuvre de l'article 15 de l'Accord politique "loin de tout litige juridique ou politique", demandant "à tous ses comités permanents de débuter réellement dans la détermination des critères et de discuter des mécanismes possibles pour la formation de comités pour la nomination des postes souverains ainsi que de soumettre des propositions à ce sujet dans une semaine".

Le Haut Conseil d'Etat a contesté l'élection, la semaine dernière, par le Parlement, d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye, estimant que les dispositions de l'Accord politique qui stipulent des consultations avec le Haut Conseil n'ont pas été respectées.

