Togo : Trois jours de marche de l’opposition à partir de mercredi pour des réformes politiques

Lomé,Togo, 26 décembre (Infosplusgabon) - L’opposition togolaise, qui réclame, depuis quatre mois, des réformes institutionnelles et constitutionnelles à travers des manifestations publiques, sera encore dans les rues à Lomé et à l’intérieur du pays, mercredi, jeudi et samedi, après une semaine de trêve, a-t-on appris de sources proches de la coalition des partis, ce mardi.

Devenues hebdomadaires, les marches constituent une sorte de pression sur le pouvoir à lâcher du lest et prouver la détermination des populations en quête du changement, souligne l’opposition.

Plusieurs organisations internationales et bailleurs de fonds du pays ont appelé les deux parties au dialogue, mais il bute sur les préalables de l’opposition et l’intransigeance du parti au pouvoir sur des points jugés «juridiquement irrecevables».

Le dialogue initié par le régime en place, quant à lui, ne convainc pas l’opposition qui sollicite une médiation internationale pour régler cette crise qui a sérieusement affecté l’économie du pays, surtout le secteur du commerce, du tourisme et de l’hôtellerie.

Mais, le manque de confiance entre des adversaires politiques qui se connaissent bien, retarde la tenue du dialogue.

Depuis août, l’opposition réclame dans la rue des réformes supposées mises en œuvre en 2006 lors de l’Accord politique global (APG) contre l’avis du pouvoir qui opte pour un référendum en ce qui concerne les réformes.

Une vingtaine de morts ont été enregistrés depuis ce bras de fer, ainsi que des blessés et des exilés, surtout au Nord du pays.

