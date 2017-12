Liberia : Les Libériens aux urnes pour le deuxième tour

26 Décembre 2017

Monrovia, Liberia, 26 décembre (Infosplusgabon) - Les Libériens ont voté, ce mardi, après le report du deuxième tour qui oppose l'ex-star du football, George Weah de la Coalition for Democratic Change (CDC) au vice-président sortant, Joseph Boakai de l'Unity Party (UP).

Le deuxième tour du vote devrait avoir lieu, le 07 novembre, mais a été reporté après que des recours ont contesté les résultats du premier tour du 10 octobre. Le vote se déroule entre 08 heures et 18 heures GMT.

M. Weah, 51 ans, ex-footballeur de l'Année de la FIFA, a remporté 39% des voix contre 29% pour M. Boakai, 73 ans. Il fallait plus de 50% de voix pour l'emporter au premier tour. Il y avait 20 candidats, dont 17 étaient soutenus par des partis politiques.

Un des partis battus, le Liberty Party (LP), avait déposé un recours contre des irrégularités et fraudes présumées au premier tour. La Cour suprême a été saisie et a ordonné à la Commission électorale nationale (NEC) d'examiner le recours du LP.

La NEC a examiné et rejeté le recours comme non fondé, mais le LP a saisi, une nouvelle fois, la Cour suprême, qui a maintenu la décision de la NEC tout en lui ordonnant de prendre des mesures, en particulier de mettre à jour le fichier électoral et d'éviter que les manquements du 10 octobre se reproduisent.

Le parti au pouvoir (UP) a, encore une fois, saisi la Cour suprême, qui a rendu son jugement final, le 21 décembre et maintenu le deuxième tour.

Le Liberia compte 2,18 millions d'électeurs sur une population de 4,5 millions de personnes.

Le premier tour a eu lieu dans 5390 bureaux de vote, de 2080 centres répartis sur tout le territoire national.

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a envoyé une mission d'observation à court terme de 29 membres dirigée par l'ex-président du Ghana, John Dramani Mahama, pour le second tour.

Il a rencontré les deux candidats, lundi, et a appelé à un vote pacifique.

Le vainqueur va prendre la place de la présidente, Ellen Johnson-Sirleaf, Prix Nobel de la Paix et première africaine à être élue démocratiquement à la tête d'un pays, dont le deuxième mandat va expirer, le 16 janvier 2018.

Mme Johnson-Sirleaf a obtenu son Nobel en 2011 avec la Libérienne, Leymah Gbowee et la Yémenite, Tawakkol Karman.

Ces personnalités se sont distinguées pour leur "lutte non-violente pour la sécurité des femmes et le droit des femmes à participer pleinement à l'oeuvre de construction de la paix".

