Sénégal : Le Conseil d’Administration de la BADEA tient sa dernière session pour 2017

Dakar, Sénégal, 26 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’Administration de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a tenu, du 13 au 15 décembre 2017 à Londres, sa quatrième et dernière session de l’année 2017.

La réunion a été présidée par le président du Conseil d'administration, Yousif Bin Ibrahim Al Bassam et assisté par le Directeur général de la Banque, le Dr. Sidi Ould Tah.

Lors de cette session, le Conseil a examiné un certain nombre de rapports ayant trait aux activités de la Banque au cours du dernier trimestre de l’année 2017, notamment le rapport d’activités et le rapport financier. Il a également examiné l'état des dépenses administratives de la Banque en 2017 et a approuvé le budget pour l’exercice 2018.

Le Conseil a approuvé le financement de 11 nouvelles opérations. Il s'agit d'un Projet du secteur public pour un montant de 15 millions de dollars, de trois opérations d’appui au secteur privé d’un montant cumulé de 40 millions de dollars.

Il s'agit également de trois opérations dans le cadre du programme de financement des exportations arabes vers les pays d’Afrique subsaharienne d’un montant cumulé de 90 millions de dollars et quatre opérations d’assistance technique d’un montant cumulé de 1,22 million de dollars.

En ce qui concerne le programme de financement pour 2018, le Conseil a approuvé une enveloppe annuelle totale de 565 millions de dollars repartis en 230 millions de dollars pour le financement des projets dans le secteur public, 10 millions de dollars pour le financement des opérations d’assistance technique, 100 millions de dollars pour le financement des projets du secteur privé, en plus de 225 millions de dollars pour le financement des exportations arabes vers les pays africains éligibles au financement de la BADEA.

Il convient de signaler que l’année 2018 est la quatrième année du Septième Plan Quinquennal de la BADEA (2015-2019).

