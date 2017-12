Libye: approbation de l'acquisition d'une centrale électrique pour Beidha

25 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 25 décembre (Infosplusgabon) - Un contrat signé par la Compagnie générale libyenne d'électricité avec la société allemande Siemens pour l'installation d'une centrale électrique à Beidha (est) d'une valeur de 598 millions de dinars libyens (environ 433 millions de dollars), a été validé par l'Office libyen de la comptabilité.

"Sur la base des conclusions du comité d'examen des contrats à l'Office de la comptabilité et du procès-verbal de sa réunion, le contrat de la Compagnie générale d'électricité et des énergies renouvelables" a été approuvé, a annoncé lundi, le président du Conseil d'administration, Omar Abed Saleh.

La nouvelle centrale comprend trois unités de gaz du modèle (SGT5-4000F) avec tous les accessoires d'une capacité totale 921 mégawatts (Mw), selon le bureau de comptabilité de Beidha.

La décision du bureau a indiqué que la valeur du contrat s'élève à environ 598 millions de dinars, stipulant l'engagement de fournir la couverture financière nécessaire pendant la période des phases de mise en œuvre.

Le réseau d'électricité en Libye est affecté par de fréquentes pannes quotidiennes en raison du ciblage des tours et des stations électriques principales par des missiles en provenance des affrontements armés entre les factions luttant les unes contre les autres.

La compagnie générale d'électricité a accusé une énorme perte d'environ un milliard de dinars (729 millions de dollars américains) jusqu'à la fin de 2013, en raison de la situation de sécurité instable, ce qui a conduit au pillage de son siège et à des sabotages sur le réseau électrique du pays.

La situation s’est aggravée depuis la chute en 2011 de l’ancien régime, plongeant le pays dans le chaos sécuritaire, notamment l’effondrement des organes de sécurité étatiques et la prolifération des armes et des milices armées qui font la loi sur le terrain, perturbant les circuits d’approvisionnement, en plus du pillage des équipements et infrastructures électriques.

La Libye dépense chaque année 800 millions de dinars (583 millions de dollars américains) de subvention à l'électricité dans le pays, selon les estimations du gouvernement, tandis que les citoyens ne s'acquittent pas régulièrement de leurs factures d'électricité.

