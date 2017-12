Tunisie : Le président turc attendu mardi pour une visite en Tunisie

25 Décembre 2017

Tunis, Tunisie, 25 décembre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a annoncé, lundi, que le président turc, Recep Tayyip Erdoğan est attendu, mardi à Tunis, dans le cadre d'une visite de concertation à l'invitation du présent tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Le programme de la visite prévoit plusieurs rencontres entre le président turc et son homologue tunisien, le président de l'Assemblée des représentants (Parlement) et le Premier ministre tunisien.

Le chef de la diplomatie tunisienne a indiqué que le président Erdoğan participera au forum économique organisé conjointement par l'Union tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'Artisanat et son homologue turque en présence de nombreux hommes d'affaires et des représentants de structures économiques des deux pays.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a exprimé son espoir de voir cette visite constituer un départ pour le suivi des décisions arrêtées par la haute commission tuniso-turque, indiquant l'existence de plusieurs accords qui seront signés touchant de nombreux domaines de coopération.

FIN/INFOSPLUSGABON/OOU/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon