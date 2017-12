Arrivée du président Erdogan à Khartoum

25 Décembre 2017

Khartoum, Soudan, 24 décembre (Infosplusgabon) - Le président turc, Recep Tayyib Erdogan, est arrivé dimanche à Khartoum pour une visite d'Etat de trois jours au Soudan.

C'est la première visite d'Etat d'un président turc au Soudan.

Au menu de cette visite figurent des entretiens entre Erdogan et son homologue soudanais Omar al Bashir.

Les discussions entre les deux dirigeants porteront sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel.

Bashir et de hauts responsables du gouvernement étaient présents à l'aéroport de Khartoum pour accueillir le président Erdogan et la forte délégation composée de ministres et d'hommes d'affaires qui l'accompagne.

Etaient également présents à l'accueil des membres du corps diplomatique accrédité au Soudan.

Selon l'agence de presse officielle soudanaise, SUNA, une foule immense de ressortissants soudanais arborant des pancartes de bienvenue et brandissant des drapeaux soudanais et turc, était massée le long de la route menant à l'aéroport

