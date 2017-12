Le HCR se félicite de l'accord au Soudan du Sud pour relancer le processus de paix

25 Décembre 2017

Juba, Soudan du Sud, 25 décembre (Infosplusgabon) - Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s'est félicité du récent accord conclu entre le gouvernement du Soudan du Sud et les groupes de l'opposition pour relancer le processus de paix bloqué et a lancé un appel en faveur de l'inclusion des réfugiés dans la définition des contours de l'avenir du pays.

L'accord a été signé le 21 décembre entre les parties adverses du conflit à Addis-Abeba, en Éthiopie, au cours du Forum de Haut Niveau de Revitalisation. Il a pour but de revitaliser l'Accord de paix de 2015, de mettre un terme aux hostilités, faciliter l'accès à l'assistance humanitaire, assurer la protection des civils et introduire des sanctions contre les contrevenants à l'accord.

‘‘Cette récente initiative est perçue comme une lueur d'espoir pour les Soudanais du Sud qui ont vécu les affres de la guerre depuis 2013’’, a déclaré samedi Arnauld Akodjenou, l'émissaire spécial du HCR pour la situation au Soudan du Sud.

M. Akodjenou s'st dit optimiste que le Soudan du Sud allait parvenir à la paix et que les parties n'allaient pas anéantir les espoirs de paix de millions de personnes qui ont trop longtemps souffert de cette crise.

‘‘Nous exhortons à un soutien sans réserve pour que cet accord sur le papier fasse taire les armes à travers le Soudan du Sud’’, a-t-il ajouté.

Le HCR a indiqué qu'il trouvait, également, très encourageant de savoir que l'accord préservait les droits des réfugiés du Soudan du Sud et ceux des personnes internes dans le pays avec des références quant au caractère civil des établissements de populations - et a exhorté les parties à poursuivre activement des solutions en leur faveur.

Les Accords devraient insuffler une nouvelle vie à ce processus de paix difficile et va renouveler les aspirations pour la paix chez les quatre millions de personnes qui avaient fui leurs domiciles dans le plus jeune Etat au monde - y compris les 2 millions de réfugiés vivant dans les six pays d'accueil qui ont vu plusieurs initiatives de paix tomber à l'eau.

