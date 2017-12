Des notables du Sud libyen adoptent une charte de réconciliation sous l'égide des Nations unies

25 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 25 décembre (Infosplusgabon) - Plus de 55 représentants du sud de la Libye (Fezzan) ont conclu à l'issue d'un forum de trois jours à Tunis, une charte générale pour la réconciliation sous le parrainage de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Les participants de cette rencontre sont issus de divers milieux dont des sages et notables de diverses composantes tribales du Sud, des dirigeants communautaires, des membres des conseils municipaux, des jeunes activistes, des femmes, des médiateurs locaux et des membres des organisations de la société civile, a précisé un communiqué publié samedi par l'UNSMIL.

Le Forum de réconciliation du Sud a offert une plate-forme aux différentes composantes sociales du Sud pour discuter des principaux défis à la paix au Fezzan et pour convenir d'un ensemble de principes et de mécanismes pour la réconciliation locale et nationale, précise la même source.

Les participnts ont souligné la position centrale de Fezzan dans le paysage politique et social libyen, dans l'espoir qu'il deviendra un futur symbole de réconciliation, a ajouté le communiqué.

Ils ont toutefois reconnu que les initiatives visant à mettre fin aux guerres tribales dans le Fezzan au cours des six dernières années n'ont pas permis de construire une paix solide, selon le document.

Le Forum de la réconciliation du Sud a donc contribué au lancement d'un dialogue inclusif conduisant à l'élaboration d'une Charte de réconciliation entre les principales parties prenantes de la région, a indiqué l'UNSMIL qui précise que les parties signataires de la Charte de réconciliation du Sud chercheront à lui apporter un soutien plus large et à encourager un plus grand nombre de circonscriptions à s'y conformer.

Ce Forum s'inscrit dans le cadre du projet "Vers la réconciliation nationale en Libye" qui est soutenu par le Fonds de consolidation de la paix des Nations unies et mis en œuvre par l'UNSMIL et le PNUD.

Il relie les initiatives de paix formelles et institutionnelles avec le dialogue local et les efforts de résolution des conflits afin d'établir la confiance nécessaire pour la réconciliation nationale en Libye.

