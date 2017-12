Le Parlement et le Conseil présidentiel appellent à l'accélération de l'organisation des élections et à l'unité des Libyens

24 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 24 décembre (Infosplusgabon) - Le président de la Chambre des représentants en Libye (Parlement), Aguila Saleh, a appelé dimanche à accélérer l'organisation des élections pour sortir le pays de la crise tandis que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a appelé à l'unité, déplorant l'état de division des Libyens.

M. Saleh a demandé d'aller d'urgence aux élections et l'adoption de la Constitution et la loi de référendum, afin de mener les citoyen de la phase de la stabilité à celle de la construction, du développement et de la prospérité.

Tout en félicitant le peuple libyen à l'occasion du soixante-sixième anniversaire de l'indépendance, il a salué "tout Libyen jaloux pour son pays contribuant et luttant pour stabiliser la situation dans le pays et favorisant la réconciliation et la réunification entre les Libyens", selon le conseiller en médias à la présidence du Conseil, Fathi al-Mreimi.

Il a également appelé le peuple libyen à renoncer à la discorde, à la division, et à chercher à s'unir ainsi qu'à se réunir pour sauver leur pays de la souffrance du chaos et du terrorisme".

Le conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale a appelé dimanche tous les Libyens à "se réunir et à unifier leurs rangs, exhortant ceux qui font obstacle au processus du consensus à contribuer à la construction d'un Etat civil moderne".

Dans un communiqué à l'occasion du 66ème anniversaire de l'indépendance, le Conseil présidentiel a signalé que "le pays vit l'anniversaire de l'indépendance dans des circonstances difficiles, au milieu d'un conflit politique ayant provoqué la division des institutions de l'Etat, notamment en contribuant à la souffrance des citoyens".

Il a souligné l'importance de prendre exemple sur les pères fondateurs dans le maintien de l'unité nationale, et la sagesse dont ils ont fait preuve ainsi que la vision lointaine qu'ils ont eue indépendamment de petites choses au profit de la liberté du pays.

Il a noté que le jour de l'indépendance "était le point culminant de la lutte et des sacrifices du peuple libyen à l'histoire héroïque des parents et grands-parents avec leur sang dans les épopées pures du djihad, en sacrifiant la moitié de la population au service de Dieu et pour la liberté et l'indépendance du pays".

Il a souligné que "cet événement n'était pas facile à réaliser, mais une grande épopée pleine de positions merveilleuses et des leçons de l'éloquence ainsi que des sacrifices reflétant le nationalisme dans son sens le plus élevé".

FIN/INFOSPLUSGABON/OIP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon