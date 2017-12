L'ancien président malien Amadou Toumani Touré a regagné son pays après plus de cinq ans d'exil au Sénégal

24 Décembre 2017

Bamako, Mali, 24 décembre (Infosplusgabon) - L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, contraint à l'exil de plus de 5 ans et demi à Dakar, au Sénégal, après le coup d'état du 22 mars 2012 qui l'a évincé du pouvoir à trois mois de la fin de son second mandat, a regagné Bamako ce dimanche, aux environs de 11h30 (heure GMT et locale), à bord de l'aéronef du président de la République du Mali qui était allé le chercher à Dakar, a-t-on appris de source officielle.

Amadou Toumani Touré qui était accompagné à sa descente d'avion de son épouse MmeTouré Lobbo Traoré, de ses filles et petits fils a été accueilli par le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maiga, et certains membres du gouvernement, d'anciens Premiers ministres et des ministres de son régime ainsi que d'une foule nombreuse de sympathisants.

''C'est avec beaucoup d'émotions que je rentre au pays natal. Permettez moi tout d'abord de réserver une pensée pieuse aux victimes civiles et militaires maliennes et étrangères du fait d'une guerre injuste et cruelle (faisant allusion à la crise du nord et du centre du Mali en proie à l'insécurité) qui nous a été imposée depuis tant d'années. Aux blessés, aux handicapés et à tous ceux qui ont éprouvé des douleurs énormes, je leur souhaite prompt rétablissement", a déclaré l'ancien président malien qui a dirigé son pays de 2007 à 2012.

Il a salué et remercié "du fond de mon cœur" l'actuel président malien Ibrahim Boubacar Keita "pour tout ce qu'il a consenti comme efforts et toutes les commodités qu'il a fait mettre en place pour me permettre aujourd'hui de revenir dans notre très cher pays".

"Je suis profondément comblé. Je présente mes devoirs à l’ensemble du peuple malien et à tous ceux qui en Afrique comme à travers le monde m'ont aidé, soutenu et parfois assisté. Avec votre permission, mes derniers mots vont à nos cousins du Sénégal. Je voudrais exprimer toute ma profonde gratitude et celle de ma famille à Son Excellence le président Macky Sall, président de la République du Sénégal pour l'hospitalité toute africaine qu'il nous a réservée à Dakar. Aux Sénégalais qui sont nos frères et cousins, je garderai toujours au fond de mon coeur la manifestation de la Téranga sénégalaise faite de courtoisie, de gentillesse et d'affection", a souligné Amadou Toumani Touré.

Vendredi, Ibrahim Boubacar Kéita avait confirmé, lors de l'ouverture de la 14ème édition des journées nationales des communes, le retour ce dimanche de l'ancien président malien, "pour le Mali et pour la réconciliation nationale", rappelle-t-on.

